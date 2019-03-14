陸委會：未開放大陸OTT業者落地要查愛奇藝

邱垂正。（中評社 鄭羿菲攝） 陸委會記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）針對外傳中國大陸OTT業者將來台落地，如騰訊視頻、優酷視頻等，陸委會副主委邱垂正今日表示，目前並未開放中國大陸OTT業者來台落地，近日掌握中國大陸廣電總局下令中國大陸OTT業者應對外積極輸出，第一站就指向台灣，將嚴格把關。邱也指明，也有部分業者在台設立公司代為經銷（愛奇藝），陸委會、NCC與“文化部”將於15日研議其代理的適法性。



根據媒體報道，騰訊視頻將依循愛奇藝模式，5月來台“落地”，而優酷視頻也預計今年將登台，出現中國大陸OTT業者湧入台灣的現象。



邱垂正14日在陸委會記者會上表示，政府目前並未開放中國大陸OTT串流影音平台來台落地，對於媒體報道騰訊視頻將來台一事，陸委會十分關注，我們近日才掌握中國大陸廣電總局特別下達中國大陸OTT業者，應該對外積極輸出的戰略指示，甚至第一站就指向台灣，陸委會將會同NCC、“經濟部”、“文化部”等相關機關共同嚴格把關。



邱垂正也指明，政府目前尚未開放OTT來台落地，但業者在台設立公司代為經銷，如愛奇藝等，這些行為的適法性及管理措施，主管機關也將一併研商，目前NCC與“文化部”將於15日召開會議研議，陸委會也會參加。