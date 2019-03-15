邱垂境：316補選是全台韓流民意大調查

邱垂境。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月15日電（記者 黃文杰）中國國民黨前桃園縣議員邱垂境接受中評社訪問表示，3月16日四席“立委”補選，剛好分布北中南與離島，堪稱全台韓流民意大調查，如果結果四比零，國民黨大勝，韓流擴散台，投入下屆“立委”選舉的藍軍人馬鐵定暴增。他認為國民黨主席吳敦義，會協調出2020最強組合。



邱垂境，桃園縣議會第十二屆、十三屆議員（1990年到1998年）、台灣石油工會第七屆理事長、現任世界丘（邱）姓宗親總會秘書長、桃園市丘（邱）姓宗親會理事長、姜太公信仰文化協會執行長、桃園市政府市政顧問。現從事不動產投資，擔任豐群事業機構董事長。



從政界轉戰商界，邱垂境精通估算選情本事，還是令人印象深刻，他曾於2008年預估馬英九會嬴謝長廷200多萬票，國民黨桃園六席“立委”全上，當時周邊朋友無人相信，事後證明“有夠準”，當時媒體還形容“桃園章魚哥”。



第二波“立委”補選將在本周六3月16日舉行，本次需要補選的區域“立委”有新北市、台南市、彰化縣、金門縣，共四個區域，邱垂境分析這場選舉。



邱垂境認為，316選舉結果，如果是4：0，這個4是國民黨，意味韓國瑜的“韓流”席捲全台，擴散到全台，2020“立委”選舉，國民黨會增加非常多的候選人，算算至少會超過50人，人人搶破頭，如果成績是2：2，就是持平。如果最後是1：3的話，國民黨的韓粉就差不多了。



“這是（韓國瑜）全台民意大調查！”邱垂境說，“立委”補選分布區域正好是北、中、南、離島，只差東部，但東部向來是藍天執政，如果比賽結果確定4：0，韓國瑜參選2020機率大增，4：0就是韓流擴散到全台灣，不是在高雄，也不是在台南，而是全台灣，韓選“總統”幾率提高很多。



被問到，太多人搶著投入2020“立委”選舉，這樣對國民黨是好事？



邱垂境分析，看到韓流全台發威，延燒全台，肯定讓一些曾經落選或是現任縣市議員轉換跑道者，起心動念要跟現任“立委”擠初選。典型就是有意挑戰台北松山信義區的台北市議員王鴻薇要對上現任費鴻泰；桃園中壢選區就看到，包括不分區吳志揚、現任市議員魯明哲，要跟現任“立委”陳學聖拼初選。

