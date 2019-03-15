社評：王金平參選2020的謎團

中評社台北3月15日電（評論員 林淑玲）現年78歲的王金平爭取中國國民黨2020提名，風塵僕僕南北奔波。支持度遠遠落後在韓國瑜、朱立倫之後的他，到底做何盤算？台北政壇傳得風風雨雨。他看來不像選假的，被問到是否願意當副手隨之勃然大怒，也向熟識友人打包票他一定會贏。真真假假，有如台灣天空上的一團謎霧。



台北政壇傳聞，王金平這次爭取國民黨提名的“秘密武器”，便是退出江湖已久的李登輝前核心幕僚蘇志誠。蘇在李登輝任內曾擔任李辦公室主任，兩人親如父子。1988蔣經國逝世，李繼位前，國民黨內主流、非主流驚濤駭浪大鬥法的“二月政爭”時期，蘇志誠曾與宋心濂、宋楚瑜被稱為“兩宋一蘇”。現在要找到比蘇更了解國民黨宮鬥手法的可能不多了。對於蘇志誠替王金平操盤的說法，雙方都沒有證實。蘇也只淡淡對記者說，他現在忙著帶孫子。



78歲的王金平要拚朱立倫、吳敦義，還要有把握贏，技巧非比尋常。



拆解王金平的手法，若真的如他所願，就是全靠技術操作。2020大選國民黨拍板的遊戲規則是“三七制”，三成黨員投票，七成民調。王金平縱橫政壇數十年，對黨員票甚具信心，之前盛傳還有一波入黨潮，背後似有為2020操作的痕跡。若是王金平、吳敦義、朱立倫三人拚黨員投票，朱立倫最不利，王和握有黨機器的吳敦義有得拚。最近跡像顯示，吳可能不選2020，若是如此，王在黨員票上將有很大優勢。



在國民黨初選的民調方面更是詭譎。民調是開放的，若是親藍選民接到電話，可能支持最有勝選可能者，若是挺綠選民接到電話，那勢必是圈給國民黨最弱的候選人。若是王金平與朱立倫競逐，王民調不排除高過朱。據指出，王金平對初選甚有信心的理由之一，便在於，他在黨員票有優勢，民調的部份，綠營支持者會為他灌票。



所以，從這個角度來解析，王金平最近的兩岸論述何以偏離國民黨軌道，即可找到答案。



王金平黨內初選的訴求有很大一部份是要爭取綠色選民支持。例如他引述南非前“總統”曼德拉的話，將大陸比做敵人，且宣稱要找新名詞來取代“九二共識”。儘管他最近接連會晤深藍色彩的台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中、新黨主席郁慕明，做出要爭取深藍支持的態度；但值得注意的是，王金平並沒有鬆口移動兩岸論述，甚至連國民黨中央所定調的“九二共識、一中各表”都沒說。他受訪時直言，不對“九二共識”表態是因為“有人有意見”。



國民黨初選近期因吳敦義拋出有可能徵召韓國瑜而起了變化。但其中還隱含很大的變數，第一個變數是，吳敦義所謂的“徵召”是初選中？還是初選後？若是初選中，等於是廢掉三成黨員投票，七成民調的“三七制”，改徵召。徵召也要有依據才能服眾，如果是根據民調高低來決定徵召，不就等於全民調？又回到綠營也可以操縱民調，來讓國民黨強手落馬。若是初選中的徵召無異全民調初選，唯一的差別是黨中央可把沒登記參選的人（韓國瑜）也納進來。



如果是初選後徵召，推翻經過初選產生的候選人另徵召其他人，便是2015換柱2.0了。這必須要所有參與初選者都同意，否則一定內戰，吳敦義若強行決定，辦公室鐵定被掀桌。朱立倫13日已表態，不接受初選後的徵召；黨內中生代意見領袖、“立法院”黨團總召江啟臣14日受訪也反對。由於換柱傷害太大、太深，朱立倫迄今還在療傷止痛，綜合黨內的意見，幾乎還沒人表態挺換柱2.0的版本。



第二個變數是，2015換柱時，洪秀柱雖號稱是“深藍教母”，但在黨內很弱勢，當時如果不是其他天王都無意參與2016大選，第一輪也輪不到洪秀柱被提名。由於洪秀柱的弱勢，當黨內做成換柱決定，不費吹灰之力就把洪拉下來。如今要爭取2020的太陽，不論是朱立倫或王金平，都是一方之霸，吳敦義要硬衝的可能性很低。而且吳要徵召的對象是韓國瑜，韓的個性很講義氣、惜情，這從他2018九合一選舉到處站台，唯獨避開台北市，不想衝撞到對他有提攜之恩的柯文哲即可得知。若黨內為了吳敦義硬要徵召打成一團，韓應該也不會上車，而與王金平、朱立倫撕破臉。



因此，徵召韓國瑜選2020成了韓粉眼底遠方的玫瑰，看得到，未必能實現。王金平也是看到這點，對自己的選情依舊信心十足。然而，王金平若被綠色選民拱上去，搶到國民黨提名，不就等於對民進黨放水？只是現實上，縱使蔡英文、王金平、柯文哲三人賽局中，最有勝算的還是柯，而不是與王關係不錯的綠營。



王金平參選所為何來？大家還是好奇，難道只是想再拿一次“立法院長”的位子？沒那麼單純吧！