陸委會：將撤大陸政協委員凌友詩戶籍或罰鍰

陸委會副主委邱垂正。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）針對台籍中國全國政協委員凌友詩日前高調指“中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府支持”及支持“兩岸統一”，陸委會副主委邱垂正14日表示，目前與“內政部”正在查凌有沒有申領中國大陸護照或戶籍，若有則撤銷凌的台灣戶籍，若沒有則處以10至50萬元(新台幣)行政罰鍰。至於相關刑事罰責，則由司法機關調查。



台灣出生、17歲移居香港的凌友詩擔任中國全國政協第十三屆委員，凌友詩11日在政協會議上發表談話，指中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，及她熱切期待祖國繁榮昌盛，與兩岸統一之日的到來。對此，“內政部長”徐國勇曾在“立法院”答覆民進黨“立委”劉世芳質詢時指出，這言論實在不應該，應朝取消戶籍方向處理



邱垂正14日在陸委會記者會上表示，凌友詩擔任第十三屆全國政協委員，這是中共重要的統戰組織，相關事實已明顯違反兩岸人民關係條例，凌在台灣有“中華民國”戶籍，近期出入境台灣也都是持“中華民國”護照，陸委會也配合“內政部”收集凌的相關事證，目前正在了解凌在中國大陸有沒有申領中國大陸的護照或戶籍，若有申領就會依照兩岸人民關係條例撤銷凌的台灣戶籍。



邱垂正說，若凌友詩沒有申領中國大陸的護照或戶籍，則依照兩岸人民關係條例，處以10至50萬元罰鍰行政罰，至於相關刑事罰則，則由司法機關調查。