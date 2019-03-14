電台訪問引風波　韓國瑜：自己也嚇了一跳

韓國瑜回應黃光芹的專訪內容只是雙方認知不同。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜日前接受黃光芹專訪時，雙方對“做滿4年市長”各自產生不同解讀，引起熱烈討論，黃甚至直言“看穿他了，他就是想選‘總統’。”針對此事，韓國瑜下午受訪時首度完整回應“這只是雙方認知差距，自己還是堅持原則，並沒有出爾反爾。”至於引起這麼大的騷動，韓國瑜表示自己也嚇一跳，呼籲黃光芹冷靜等待警方辦案，再決定辭職或不辭職。



韓國瑜日前受邀上電台接受黃光芹訪問，雙方針對“市長做好做滿”的議題討論，造成外界解讀錯誤。此外，事後黃光芹又加碼對外表示，“不敢說了解韓國瑜，但是已經看穿他了，他就是想選“總統”。黃光芹近日受到網路霸凌騷擾後，除了向警局報案，今天也突然請辭。



韓國瑜下午接受媒體採訪時表示，自己並不了解為什麼她請辭會這麼快速，但也希望她身為多年資深的媒體從業人員，應該可以等警方辦案結果出爐後再決定。韓國瑜也呼籲“呼籲黃光芹冷靜等待警方辦案，再決定辭職或不辭職。”



媒體也追問怎麼看待黃光芹指出“本身沒有放下選‘總統’的想法”？韓國瑜也回應，“我們只是還原真相，這只是認知上的問題，沒有到這麼嚴重，沒有所謂慾望、衝突、落跑等強烈字眼，這些訪談時都沒有想到，雙方只是對訪談內容作出解釋。”



韓國瑜表示，“自己還是堅持原則，並沒有出爾反爾，黃小姐也應該考量自己講話的重點。”韓國瑜指出，“雙方各自做出不同的解讀，各自澄清就好了，後來演變成這樣，爆發一連串的事情，自己也嚇了一跳。”



另外韓國瑜這幾天被問及2020“總統”大選一事，仍然都是不斷重申“現階段不在我的考量之內”。