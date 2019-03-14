中方敦促美國停止利用人權問題干涉中國內政

中評社北京3月14日電／2019年3月14日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



一、應歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼邀請，國務委員兼外交部長王毅將於3月18日赴布魯塞爾舉行第九輪中歐高級別戰略對話，並作為特邀嘉賓在當日舉行的歐盟外長午餐會上與各國外長工作交流。



當前，中國同歐盟關係發展勢頭良好，各領域務實合作不斷深化，人文交流有聲有色，雙方在國際事務和全球治理領域的協調合作卓有成效，在維護多邊主義、反對單邊主義和保護主義方面有著一致的立場和共同的訴求。



中歐2010年建立高級別戰略對話機制，目前已成功舉行八次對話。王毅國務委員兼外長此次訪問歐盟期間，將同莫蓋里尼高級代表共同主持第九輪中歐高級別戰略對話，在歐盟外長午餐會上發表簡短講話並與各國外長交流。



屆時中歐雙方將就中歐關係、重大國際和地區問題等共同關心的議題深入交換看法，探討加強中歐各領域對話合作，增進相互理解和信任，推動中歐全面戰略夥伴關係不斷取得新進展，為世界穩定與發展作出積極貢獻。



二、應國務委員兼外交部長王毅邀請，菲律賓共和國外交部長特奧多羅·洛欽將於3月18日至21日訪問中國。



問：據報道，近期澳大利亞一些前政要、前外交官在接受媒體採訪時呼籲澳政府客觀看待中國崛起，認為澳不應參與遏制中國，而應在更符合自身環境和利益的基礎上發展對華關係。請問中方對此有何評論？



答：我們注意到相關報道。我願重申，一個健康穩定發展的中澳關係符合兩國和兩國人民的共同利益。希望澳方認真聽取澳社會各界客觀、理性的聲音，在相互尊重、平等相待原則基礎上，同中方一道，推動中澳全面戰略夥伴關係向前發展。



問：美國務院近日發表“2018年度國別人權報告”，其中涉華部分再次指責中國人權狀況。中方對此有何評論？



答：美方報告涉華部分和往年一樣，充滿意識形態偏見，罔顧事實，混淆是非，對中國進行種種無端指責。我們對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。



中國政府高度重視保護和促進人權。新中國成立以來，特別是改革開放40多年來，中國人權事業取得了巨大成就。中國人民對此最有發言權，國際社會也是有目共睹的。中國人民將繼續沿著中國特色社會主義道路堅定前行，不斷取得新的發展成就。



我們敦促美方摘下有色眼鏡，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀公正看待中國人權狀況，停止利用人權問題干涉中國內政。我們也奉勸美方好好反省自己國內的人權問題，先把自己的事情辦好。



問：王毅國務委員兼外長在兩會外長記者會上回答有關半島局勢的問題時，提到“在各方同意的監督機制下”。你能否進一步解釋？這是否指六方會談？此外，王毅國務委員還提到“共同制定解決半島問題的總體路線圖”，請問是由哪幾方共同制定？總體路線圖具體指什麼？



答：朝美領導人河內會晤以來，我們已多次介紹過中方對當前半島形勢的看法和解決半島問題的總體主張。通過政治對話和平解決半島問題是半島問題的唯一出路，關鍵在於要平衡照顧各方合理關切，要平行推進半島無核化進程和半島和平機制建設。半島問題延宕幾十年，各方相互間存在一些分歧和不信任，需要一個框架有效推進這一進程。



我注意到，在外交部例行記者會上，韓國記者不止一次提到過六方會談。我們當然認為六方會談是一個好的框架，歷史上也發揮過好的作用。在當前形勢下，如何進一步推進半島無核化進程和半島和平機制建設，有待所有相關各方共同協商，確定一個各方都能接受的框架。



問：昨天，中方對聯合國安理會1267委員會對馬蘇德列名的申請予以技術性擱置。你能否解釋，中方為何連續四次這樣做？



答：安理會1267委員會就恐怖組織或個人的列名程序有明確規範。中方正在對有關國家提出的列名申請進行全面深入評估，還需要更多時間，因此提出技術性擱置。這符合1267委員會議事規則。中方希望1267委員會的有關行動，能夠有助於有關國家通過對話協商解決問題，避免對地區和平穩定增添複雜因素。中方將繼續以建設性、負責任的態度同有關各方溝通協調，妥善處理好這一問題。



追問：考慮到過去三次的情況，此次的不同之處在於，這發生在習近平主席和莫迪總理武漢會晤之後。武漢會晤後，印方對中印友好關係抱有極大的期待。印方對中方多次阻止列名也有極大的關切。此次中方再次阻止列名，中方覺得印方會怎麼想？



答：去年以來，習近平主席同莫迪總理舉行了四次會晤。特別是武漢會晤後，中印關係確實取得了明顯改善和發展。在中印關係問題上，我們仍有這樣的誠意，願同印方共同努力，繼續推進中印關係在兩國領導人已經達成的重要共識基礎上，不斷深化向前發展，這符合中印雙方共同利益。



中方在1267委員會技術性擱置馬蘇德列名，旨在為委員會研究和各方下步協商爭取更多時間，營造良好氛圍，長遠看有利於緩和地區緊張局勢，維護地區穩定。只有各方都能接受的方案才是根本上可持續的解決方案。中方願繼續同包括印方在內的有關各方加強溝通協調，妥善處理好這一問題。



問：我也有一個關於美國務院“2018年度國別人權報告”的問題。美方官員稱，中國對穆斯林少數民族的做法是20世紀30年代以來從未有過的。中方對此有何回應？



答：一國政府的官員講話是要知道懂得自重和懂得分寸的。



問：昨天，美國務院官員呼籲所有穆斯林國家譴責中國對待維族人和其他新疆穆斯林少數民族的方式。中方是否就此向美方提出嚴正抗議？



答：你所提到的這位美國官員只要好好看看不久前伊斯蘭合作組織外長會一致通過的決議，就會知道，自己是站在了廣大穆斯林國家的對立面。



問：參與克什米爾襲擊事件的一個年輕人是在克什米爾地區出生長大的，他被印軍方關押期間遭受酷刑。根據聯合國決議，克什米爾地區是一個爭議地區，該地區人民享有自決權，他們也在為此而戰。同時，根據媒體報道，印度反對派領袖指責印執政黨蓄意渲染克什米爾事件，導致印巴緊張局勢升級，目的是為即將舉行的大選獲取政治籌碼。中方對此有何評論？



答：中方在克什米爾問題上的立場是一貫的。這是巴印間的歷史遺留問題。中方希望巴印雙方通過友好協商，妥善解決克什米爾問題以及與此相關的問題。



問：薩爾瓦多當選總統布克爾表示他尚未在對華關係上作出決定，認為中國對薩爾瓦多缺乏尊重、干涉他國民主，尋求不公正貿易。中方對此有何評論？



答：中國同包括薩爾瓦多在內的世界各國發展關係時一貫秉承相互尊重、平等互利、互不干涉內政的基本原則。這一點我相信今天在座的記者朋友們和世界各國都非常清楚。我們從不做威壓、恐嚇別國的事情。中國和薩爾瓦多在一個中國原則基礎上建交，順應歷史進步潮流，符合國際法和國際關係基本準則，符合兩國和兩國人民的根本利益，堂堂正正，光明磊落，沒有任何私下交易或利益輸送。中方在推進中薩關係時始終充分尊重薩方意願，也同薩各界和有關各方深入溝通。



中薩建交成果來之不易，值得雙方共同珍惜。中方尊重薩爾瓦多人民的選擇。薩爾瓦多是主權國家，相信隨著對中國和中薩關係了解的不斷深化，布克爾先生一定能夠自主作出符合國際大義、順應時代潮流的正確選擇。中國是講原則、重信義、負責任的國家。我們期待著同布克爾先生和他領導的薩爾瓦多新政府一道，本著相互尊重、平等互利的原則，排除外來干擾，加強各領域交流合作，推動中薩關係健康、穩定向前發展，這將助力布克爾先生和他領導的新政府實現薩爾瓦多經濟發展和民生改善，造福薩爾瓦多人民。



問：根據美國媒體報道，本周一，美方警告德國不要在5G網絡建設中使用華為設備，否則將減少與德國情報共享。你對此有何回應？



答：美方一些人士最近不斷在德國自己的5G建設問題上對德國發出威脅，可能你也已經注意到，這引起了德國社會的強烈不滿。德國是一個主權國家，是歐洲重要國家。正如默克爾總理公開表態所說，德國為本國定義了自己的標準，會獨立、負責任地作出決定。我們也認為，在國與國關係中，對他國還是要有最起碼的尊重。