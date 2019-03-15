是否投入2020初選？吳敦義坦承天人交戰

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中評社台北3月15日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨徵召高雄市長韓國瑜出戰2020的議題，黨主席吳敦義14日傍晚接受廣播節目專訪時明確表示，會在八月黨代表大會正式決定提名人選前，進行“必要的徵召”，他並強調，最後出線的人，一定會和黨裡的其他參選人進行“內部民調”，因此絕不是當年的“換柱”。
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|吳敦義接受廣播專訪。（中評社）
吳敦義也在節目中分析韓國瑜參選2020的正當性，吳說，若韓國瑜能當選“總統”，服務範圍就不只包括高雄，而是“中華民國”，到時候原來對高雄市的承諾，有機會的話，也會讓高雄如同“國家”建設，兩者合併在一起，就會“日增月漲”，韓就不會對不起高雄。
吳敦義提到，一定也有人勸韓國瑜要把高雄市長做好做滿，因此他相信韓國瑜一定也是在“天人交戰”。
主持人追問，吳敦義自己是不是也對參加國民黨初選與否“天人交戰”？吳敦義回說，“你一語中的！”
針對國民黨徵召啟動時機？吳敦義指出，假設黨內登記時有幾個人，但突然間有非國民黨籍的人，看起來在民調上會領先國民黨的可能候選人，在此情況下，就會在黨代表大會正式決定之前，進行必要的徵召，讓這個民調能夠贏過假想的不是國民黨的人，這就是他所謂萬分之一的機會。
至於最後這位可能出線的人，要用何種標準為依據，再比一次民調嗎？吳敦義說，這個人要跟裡頭的人比啊，一定會經過這個過程（黨內民調），與換柱完全不同。
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