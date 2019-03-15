邱垂境：吳敦義可能不選　改當協調者

邱垂境。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月15日電（記者 黃文杰）中國國民黨前桃園縣議員邱垂境接受中評社訪問表示，國民黨即將啟動的2020初選辦法，不論是否納入徵召？重點是看到國民黨主席吳敦義的角色似乎有了轉變，黨內四個“太陽”，通常被視為“大老”，誰先退讓出來進行整合，就是“老大”，這個人可能是吳敦義。



邱垂境，桃園縣議會第十二屆、十三屆議員（1990年到1998年）、台灣石油工會第七屆理事長、現任世界丘（邱）姓宗親總會秘書長、桃園市丘（邱）姓宗親會理事長、姜太公信仰文化協會執行長、桃園市政府市政顧問，現從事不動產投資，擔任豐群事業機構董事長。



從政界轉戰商界，邱垂境精通估算選情本事，令人印象深刻，他曾於2008年預估馬英九會嬴謝長廷200多萬票，國民黨桃園六席“立委”全上，當時周邊朋友無人相信，事後證明“有夠準”，當時媒體還形容“桃園章魚哥”。



對於國民黨誰代表選2020，邱垂境再次重申，要看3月16日四席“立委”補選結果，如果比數是4：0，國民黨大勝，意味韓流擴散全台，高雄市長韓國瑜會是“王牌”，但是現階段四顆“太陽”，既然頒佈遊戲規則，還是要繼續走下去。



邱垂境分析，大家都關注，黨主席吳敦義、前黨主席朱立倫與前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平這三個人的競爭，如果吳退出選舉，王金平哪有局可玩？因為王金平跟朱立倫初選，朱立倫勝選機率高。



他說，王金平跟吳敦義的屬性是一模一樣，雖然王人稱“公道伯”，好感度全台無人可敵，不過提到支持度，恐怕“很勉強”，南部會怎樣想？乾脆支持賴清德比較實際，



邱垂境表示，國民黨如果想要打贏2020，怎樣協調一組最強人選，就考驗政治智慧，還有黨內的協調，把韓國瑜放進來的話，韓不可能當副手，會選得很累，因為這不符合“韓流”特性，“韓風”就不是主流，況且韓國瑜也不會這麼笨，跑去當副手，好好做完四年高雄市長，2024“大位”就等著他。



他認為，自己選舉過，也從政這麼多年，知道選舉各種變數都有可能，但是唯一確信的是，韓不會跑去當副手，不會有所謂“朱韓配”，反倒有可能“韓王配”。



邱垂境認為，不管徵召或不徵召韓國瑜，吳敦義的角色反倒需要大家好好關注，如果吳敦義是藍營的“老大”，就可以去喬東西，為自己留下歷史定位。



他告訴中評社，吳迄今沒有宣布要不要選2020，但是明顯感覺，角色正在轉變，有可能從昔日的“大老”，直接轉換“老大”，好比由吳出面協調“韓王配”，王當副手，朱去接“行政院長”，吳自己接“立法院長”等，這似乎就是現在黨內的氛圍，但還要時間觀察，重點是通常要先有想法、再訴諸行動，不可能直接行動，這是莽撞。