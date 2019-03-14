俄專家：中國海軍的進步超乎想象

中評社香港3月14日電／4月23日，青島將舉行盛大的海上閱兵式，慶祝中國人民解放軍海軍成立70週年。俄羅斯軍事專家瓦西里·卡申為俄羅斯衛星通訊社撰寫的評論文章指出，與建國70週年北京大閱兵一樣，此次海上閱兵也會成為中國軍力發展史上的重大事件，讓世界更好地認識中國海軍。



為突出中國海軍取得的巨大進步，055型大型驅逐艦將亮相閱兵式。



中國海軍的進步確實超乎想象。從江南造船廠日前發佈的照片來看，除003型航母外，該船廠至少還有15艘055型和052D型驅逐艦處於不同建造階段。可以預計，此次海上閱兵將向外國賓客展示094型核動力彈道導彈潛艇和其他新款軍艦。



此次海上閱兵將邀請多國海軍參加。據《南方早報》消息，中方希望能有多國大型艦船參加，包括航空母艦。同時，據該報消息人士透露，俄羅斯正在考慮派"庫茲涅佐夫海軍元帥"號的可能性。



但公開資料顯示，該航母目前正在維修中，能不能參加還是個問題。如果說導彈巡洋艦的話，那麼目前能代表俄羅斯參加閱兵的倒是有幾艘，包括1144型"彼得大帝"號核動力導彈巡洋艦及1164型"瓦良格"號和"烏斯季諾夫元帥"號巡洋艦。可能會從現有的導彈巡洋艦中選一艘參加閱兵，不久前進行遠航的22350型"戈爾什科夫海軍元帥"號護衛艦隨行。



當然，俄羅斯海軍仍是一支強大的力量，其優勢在於擁有大量先進的核潛艇和柴電潛艇，而且最近在加緊建造新潛艇。遺憾的是，由於一些客觀原因，俄羅斯在後蘇聯時期縮減了水面艦艇建造規模，在某種程度上使艦隊難以發揮代表和外交功能。



另一方面，俄羅斯軍事建設的首要任務與現存威脅完全對應，特別是在歐洲與北約發生武裝衝突以及與美國進行軍事對抗的威脅。正是因為謹慎選擇軍事建設優先事項，俄羅斯才得以在軍用開支極少且近年來軍費佔GDP比重逐漸縮減的情況下保障本國安全。