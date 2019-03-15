柚農謝登財：政府要協助把農產品賣出去

目前是麻豆文旦的柚花季，謝登財文旦園的柚花開得好，期待今年文旦結果佳績。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月15日電（記者 趙家麟）四席“立委”補選3月16日登場，麻豆文旦產銷成了台南選區藍綠攻防最猛烈的焦點。連續3年拿下麻豆文旦優等獎的謝登財接受中評社訪問表示，去年麻豆“堵市”(供過於求)是事實，再好吃的文旦，也要有人牽線打開通路，最重要的是政府能適時將農產品拓展對外貿易。



75歲的謝登財，是公營事業員工退休，在台南麻豆栽種文旦約14年，連續3年拿下麻豆文旦評比優等獎。目前，他的文旦果園採自產自銷方式經營，未曾外銷。



台南“立委”補選前，藍綠針對文旦的產銷、價格、政治訂單等議題你來我往。



謝登財告訴中評社，去年文旦“堵市”造成價跌是事實，主要有兩個原因：



第一，南部的麻豆文旦在採取前一直下雨，到了8月30日起至9月中雨勢仍在；為搶在9月23日中秋節前完成採收及銷售，最後出現採收集中與大量出貨的窘迫現象，卻又碰上花蓮柚上市。



第二，花蓮文旦過去都是熱銷大陸，但兩岸關係生變後，花蓮柚出貨到大陸變少，大量的文旦轉向內銷市場，一車車的載到台北批發市場，造成文旦內需市場大“堵市”。



謝登財表示，麻豆文旦是文旦中的極品，產量與品質有天氣、土壤、技術等因素，目前分特優、優等、良等三級，優質的麻豆文旦可以賣得好價錢，“但好吃也要有人知道，優質的麻豆文旦，價格沒辦法再走高，主要是通路沒有人牽線。”



他指出，柚農精進栽培技術，可以栽種出優質文旦，但天有不測風雲，看天吃飯的同時，最重要的是政府能適時將農產品拓展對外貿易；銷往海外最好是採收前就有訂單，政府針對產銷供需先進行統計，不至盲目裁種，但目前台灣的文旦栽種面積已經太多了。



他說，政府目前對柚農有肥料補助、有專家授課、也有農具補助，但就是輔導外銷這部分就乏善可陳了。柚農的另一個困境是人工昂貴，現在工資貴，噴灑農藥每一桶200公升，工資就要900至1000元，是柚農不小的負擔。



此外，文旦遇到採取期集中，缺工更嚴重。文旦是中秋應景的水果禮品，過了中秋，文旦就不值錢了，今年的文旦“白露”採收期是9月8日，中秋節是9月13日，只相差5、6天，如果沒有先做好產銷調節，柚農今年都在“挫咧等”。



謝登財表示，最近看高雄市長韓國瑜拚農產外銷通路，媒體報道確實有不少高雄農產品銷往海外，這都是好事，但賣的價錢是多少？目前缺乏這方面的資料，也不清楚農民獲益的狀況。如果農產外銷同時，也能公布價格，農民才能更清楚通路效益與產銷狀況。