普京訪華期間或簽AHL重型直升機合同

中評社香港3月14日電／衛星新聞據消息，AHL重型直升機合同可能會在普京出訪中國期間簽訂。俄羅斯和中國已協商過簽訂“標誌性”重型直升機AHL合同的期限，這個合同將在俄中兩國領導人出席的情況下簽訂。



俄羅斯直升機控股公司和中國中航直升機有限公司四月份將在俄羅斯總統弗拉基米爾∙普京和中國國家主席習近平出席的"一帶一路"論壇上簽訂製造有發展前景的AHL重型直升機合同。俄羅斯聯合儀器製造公司的高層消息人士向俄羅斯商業咨詢公司的工作人員講述了此事，另一位熟悉談判過程的消息人士也確認了這一信息。



俄羅斯總統弗拉基米爾∙普京去年12月收到中國國家主席習近平發來的參加"一帶一路"論壇的邀請。本次論壇將於4月26日至27日在北京舉行。俄羅斯總統新聞秘書德米特里∙佩斯科夫對俄羅斯商業咨詢公司的工作人員說："暫時還沒有組成在訪問期間簽訂文件的名單。"



製造AHL重型直升機的政府間協議2016年在俄羅斯總統弗拉基米爾∙普京和中國國家主席習近平出席的情況下於北京簽訂。但是帶有表述具體合作條件的製造合同簽訂之事一再推遲。



熟悉談判的消息人士對俄羅斯商業咨詢公司的工作人員說，從簽訂合同之日起重型直升機將 "在7年後出現，並且不會早於這個時間"。這位消息人士說："俄羅斯方面將製造減速器，尾槳和傳動系統。"