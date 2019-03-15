陳淞山：綠憂大選棄蔡保柯　大打親美抗中牌

陳淞山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）2020選戰已進入布局，媒體評論員陳淞山接受中評社訪問表示，2020若是民進黨、國民黨兩黨對決，蔡英文穩輸。蔡英文尋求連認識九死一生，如果可讓無黨籍台北市長柯文哲，加上中國國民黨高雄市長韓國瑜都加入戰局，形成柯、蔡、韓三足鼎立的狀態，對蔡來說最有利。柯、韓重疊性高，雙方搶票狀況下，會讓蔡得利。



陳淞山曾任陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，熟悉綠營權力運作，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



陳淞山表示，民進黨2020初選，將在本月18日開始登記，他判斷，同額競選機會非常高，前“行政院長”賴清德應是不會加入戰局。之前獨派大老刊登廣告，就是希望蔡英文放棄連任，獨派大老想先幫賴清空戰場，如果蔡選連任，賴是不太可能去參與初選。



他表示，當初獨派大老希望勸退蔡英文連任，讓黨內有新支持力量展現，但又不能讓內部造成更大分裂，一旦為了拱賴，讓民進黨陷入分裂，這會比把蔡換下來還要慘。



陳淞山分析，韓國瑜要不要出來選2020，不是韓主動的意願。韓如果主動出來選，會讓國民黨內部大老文化出現很大衝擊，等於韓直接跟國民黨大老對槓，所以韓不會主動表達意願，因為去跟大老們對撞是最差的狀況。現在韓國瑜態度模糊、以靜制動，國民黨大老們現在也都“尊韓”，這樣對韓是最好的狀況。



陳淞山表示，韓國瑜參選2020最大理由，在於柯文哲出來選2020。柯如果不出來，韓也不用出來了；但是柯出來，韓出來選的機會很大。而柯文哲也在看韓國瑜要不要出來選，兩人票源重疊，但都要爭第一名，因兩人票源重疊性高，他們都沒把握，反而蔡可固守基本盤，因此，柯、蔡、韓三人競選，對蔡是優勢。



但他也說，柯文哲、韓國瑜是否參選，現在都有變數。柯文哲訪美、韓國瑜到大陸去，這些都還會有變數。



他認為，國民黨應會先初選推一個人選，之後與初選勝出者協調，保留之後仍有協調空間，現在國民黨大老都不想得罪韓，韓未來也會是大選的輔選大將，這些大老最後應會認同這樣的作法。



陳淞山分析，韓國瑜若參選2020，對選舉來說變數最大，韓、柯都是可能大起大落的，因此若是柯、蔡、韓對決，蔡能操作選戰的空間也最大。他認為，民進黨應該最怕朱立倫，因為蔡、朱兩人，區隔性不高，2月份民調中，政黨認同度國民黨與民進黨差距拉大到15%，這是結構上的問題。只要一對一，民進黨會輸很多。



陳淞山表示，蔡英文在2020大選就是“九死一生”，碰上朱立倫正規的政治人物，幾乎就是往九死方向走，朱不會大起大落，反而對蔡不利，但如果是不正規的人與蔡對決，變數大，民進黨就有生存機會。

