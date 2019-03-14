日法院判定財務省塗黑森友相關資料違法

中評社香港3月14日電／關於向學校法人“森友學園”出售國有土地問題，日本神戶學院大學教授上脇博之以財務省近畿財務局回應設置小學宗旨書的信息公開申請時起初幾乎全部塗黑公開屬於違法為由提起了訴訟，向國家索賠約110萬日元（約合人民幣6.6萬元）。大阪地方法院14日就此宣判，認為“並無塗黑的合理依據，是錯誤判斷”，承認違法性，勒令支付因不公開造成痛苦的精神損失費等5.5萬日元。



共同社據判決書顯示，近畿財務局針對2017年5月上脇的請求，以“包含法人的經營要領”為由幾乎全部塗黑。然而，學園的財產管理人提交意見書認為“公開無妨”，於同年11月包含學校名“開成小學”在內完全公開。



審判長松永榮治在判決理由中，有關“重要的是日本文化的新生、教育的重振”等宗旨書所寫的學園理念指出“只是概括且抽象的內容，不是小學運營和經營上的要領，實質上已被人們熟知”。



由於眾所週知也有其他學校使用“開成”這一學校名稱，判決認為沒有特別的獨創性和新穎之處。判決稱“近畿財務局長等雖無合理依據卻作出了錯誤判斷，沒有盡到在履職時小心謹慎的義務而隨意作出了不公開決定”，認定塗黑行為屬於違法。



圍繞森友學園，國家起初未公開國有土地出售額，這是問題的起源。大阪府豐中市的市議員以該做法違法為由提起了向國家索賠的訴訟，此判決也將於5月30日由大阪地方法院宣判。