陳淞山：赦扁與喜樂島公投是蔡英文兩張王牌

陳淞山判斷，蔡英文可能特赦陳水扁鞏固基本盤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）政治評論員陳淞山接受中評社訪問表示，如果3月16日四席“立委”補選，民進黨連一席都沒拿到，蔡英文可能會考慮520特赦陳水扁，以及與喜樂島聯盟共推公投，但不會是“台獨”公投，而是反制一國兩制的相關公投案，這才能鞏固蔡的基本盤，修補與深綠支持者的關係。



陳淞山曾任陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，熟悉綠營權力運作，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



陳淞山表示，美國在台協會（AIT）已經公開反對“台獨”公投，喜樂島聯盟的公投走向，應該會有些變化，不一定推“台獨”公投，可能另推一種不統一公投或是反制一國兩制的公投。而蔡英文會不會與他們合作？這都是變數。



他認為，蔡英文要穩定基本盤支持者，赦扁跟喜樂島公投的運用是兩張牌。這也代表了2020的選戰策略方向，“親美抗中路線”已經確定會運用到2020大選。



至於民進黨拋出下半年提出新決議文可能性，他認為，縱使會有新決議文，應該會是更往抗中方向發展，並非往中性路線的新中國政策。



基隆市長、民進黨前代理黨主席林右昌在美國提到華人的民進黨，陳淞山分析，這是為民進黨定位做國際性的宣示，應是跟華人宣示，希望結合海外反中力量。如果民進黨2020輸了，可能走國際化的華人路線，而華人路線怎麼論述台灣本土價值，利用國際路線與本土路線做結合。如果2020民進黨選輸了，民進黨內會有路線之爭。



陳淞山表示，今年上半年只是蓄勢待發，下半年是短兵相接。包括：南海問題、公投路線等，都會引起中國大陸更大反彈，中國大陸的底線是，“只要搞“台獨”公投，就會打你”，變相的不統一公投，大陸也一定會有壓力，大陸不可能在這種公投議題下不採取動作，但又不想幫蔡英文助選，因此越接近明年選戰，大約是今年9月之後，兩岸目前鬥而不破的狀況，無法預料會發展到何種情形。



陳淞山對中評社分析，蔡英文有特赦扁的可能性，也可能與喜樂島聯盟合作公投議題，設計“反制一國兩制”的不統一方案，但不會涉及到“修憲”的公投，僅是政策建議案，這樣中國大陸才不會反彈。



他也說，公投議題一向是民進黨擅長，去年的選舉怎麼變成國民黨在設定，怎麼會讓公投淪落到讓國民黨去玩。國民黨明年選舉公投議題應還是著重在核能、核食、兩岸議題等；如果公投綁大選沒脫勾，蔡政府提出政治性的公投議題，可能性很大，但會有彈性可操作。



陳淞山表示，蔡英文提出特赦扁也是要修補與深綠關係，520時間點沒這麼接近選舉，可以讓赦扁的後座用力有緩衝期。



陳淞山分析，316“立委”補選是士氣的測試，民進黨會利用這次補選過程，當成2020選舉的操兵判斷。中國國民黨高雄市長韓國瑜替國民黨新北市三重“立委”補選候選人鄭世維，以及台南第二選區“立委”補選候選人謝龍介站台，可以轉嫁到什麼程度？民進黨內部會調查這個月的民調變化，會觀察過程變化的狀況，都在為2020“立委”以及“總統”選舉做模擬。

