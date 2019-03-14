日韓局長會談未就原勞工問題消除分歧

中評社香港3月14日電／日韓兩國政府14日圍繞勒令日本企業支付賠償的韓國原被征勞工訴訟判決，在首爾舉行了日本外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治與韓國外交部東北亞局長金容吉出席的會談。金杉再次要求韓方採取避免被告日企產生實際損失的應對措施。此外還再度要求韓方接受舉行基於《日韓請求權協定》的政府間磋商。韓方對於上述問題均未具體作答，會談在未能消除分歧的情況下結束。



共同社消息，由於日方計劃若出現實際損失則採取對抗措施，判決後被原告扣押的被告企業資產是否會遭變賣成為今後的焦點。金杉在會談上強調稱“正在探討訴諸國際法院、對抗措施等所有選項”，制衡韓方。



作為使紛爭得到解決的程序，日方也將全面展開準備工作，從兩國政府間磋商轉換為召開包含第三國委員的“仲裁委員會”的提議。



據金杉介紹稱，他向金容吉表示“將等待韓方找到答案”，敦促由韓方自己研究應對措施。有關政府間磋商，金容吉表示“正在繼續探討”。



此外，金杉還提及出現了原慰安婦等向日本政府索賠的訴訟審理開始的可能性這一問題，告知了慰安婦問題依據2015年日韓共識已解決的日方立場。



兩人確認了即使存在對立也將繼續日韓間的溝通。



據韓方介紹，金容吉指出日方正考慮對抗措施被報道一事並不理想。雙方就將努力避免對立更加激化達成了一致。



被征勞工訴訟的原告方表明，已經扣押了被告新日鐵住金在韓國國內擁有的股份，今後將開始變賣手續。



金杉於14日抵達首爾。預定15日與韓國外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勛圍繞應對朝鮮展開磋商，然後回國。