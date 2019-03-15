台南補選衝刺　藍綠大咖選前最後廝殺

15日下午韓國瑜將再到台南為謝龍介助選。（中評社） 中評社台南3月15日電（記者 趙家麟）全台四席“立委”補選3月16日投票，台南市第二選區選前藍綠大車拚，藍軍農漁產嘉年華有中國國民黨高雄市長韓國瑜三度站台，前黨主席朱立倫也將到台南站選。綠營府院黨總動員，“總統府”秘書長陳菊、前“行政院長”賴清德、黨主席卓榮泰、台南市長黃偉哲都將壓軸助選。



國民黨候選人謝龍介挾“韓流”威力，要在台南最綠的票倉選區，為國民黨搶下雲林以南第一席區域“立委”的灘頭堡；民進黨出現分裂危機。黨候選人郭國文有府院黨人咖全力加持，退黨參選的陳筱諭則有地方基礎瓜分選票。



藍軍方面，黨主席吳敦義14日陪同謝龍介參拜與拜票。15日的行程，上午有山海連線車隊掃街；韓國瑜妻子李佳芬與謝龍介妻子李佳芬同名同姓，“大小佳芬”將一起到市場掃街。



15日下午，謝龍介總部在麻豆海埔池王府前舉辦“農漁產業嘉年華‧鮪瑜秀”，韓國瑜再度與謝龍介合體，兩人的牽手“大小李佳芬”也將合體，為謝龍介滿滿地“加分”。前黨主席朱立倫屆時也會出席農漁產嘉年華活動， 韓國瑜、朱立倫是否有同台合體助選機會？也受到關注。晚間則是選前之夜掃街拜票。



綠營方面，14日有“立委”蕭美琴、林俊憲車隊相挺。15日上午先有賴清德、卓榮泰接力陪同郭國文掃街，然後安排陳菊、卓榮泰、黃偉哲與郭國文一起召開“爭一口氣記者會”，要全力為綠營保住台南這一席“立委”。晚間，郭國文安排在佳里區徒步大遊行。



從綠營分裂出來的陳筱諭，一連兩天的選前之夜造勢晚會14日晚間開跑，除了麻豆七宮廟出動神轎、蜈蚣鼓助陣，有近3千位支持群眾陪同掃街，在麻豆街區上演一場另類嘉年華會。