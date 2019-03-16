社評：印太有名無實　台當局瞎折騰白忙活

蔡英文出席“印太地區保衛宗教自由公民社會對話”開幕典禮（台灣“總統府”圖片） 中評社香港3月16日電（評論員 束沐）英文媒體《亞洲時報》近日撰文指出，美日澳印四邊戰略對話機制正面臨長期擱置的困境。文章分析，美印戰略互信程度低、澳大利亞基於澳中關係保持謹慎，都是四邊對話機制無法升級為戰略同盟的重要因素。可見，被稱為“鑽石戰略”的美日澳印機制的裹足不前，正折射出近年來所謂“印太戰略”從一個各方熱炒的概念，淪為有名無實“空架子”的過程。



然而，自“印太”被美國官方提出以來，台灣民進黨當局卻對這一概念樂此不疲，極力附和。上到當局主要領導，下到涉外官員，言必稱“印太”。日前還在台北召開所謂“印太地區保衛宗教自由公民社會對話”，大秀“國際存在感”與“民主軟實力”。一系列行徑充分暴露出台當局掛羊頭賣狗肉，借宣揚印太戰略之名，行挾洋自重、倚美抗中、以武拒統戲碼之實。



從印太地區到印太戰略，該概念之所以停留在論述階段徘徊不前、無法成型落實為戰略機制，我們認為主要有以下四個原因：



第一，印太概念雖然已經在美國對外戰略中有所貫徹，但始終流於表面，大部分是特朗普“東一榔頭西一棒”的執政風格所致。特朗普執政注重實效和實利，有戰術無戰略，並不熱衷於洋洋灑灑的論述或框架，有評論認為，印太提出之初是應對“一帶一路”，本質是遏制中國發展，而後來特朗普又把貿易議題作為對華重點手段，“印太”相對被冷落並不意外。



第二，印太從提出到流行，經歷時間很短，其中不乏媒體和學界熱衷“炒短線”、追求新概念的虛火。如果對網絡搜索引擎顯示的“印太”一詞輿情趨勢稍加留意，就可以發現搜索熱度最高的地區其實是中國內地，說明印太概念本身就存在人云亦云、盲目跟風的成分，同為中文圈的台灣社科界、戰略界也很難不受到波及。

