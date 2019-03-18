劉必榮：中美貿易談判　中方需做最壞打算

劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩於2月27至28日於越南河內舉行的第二次峰會破局。台灣東吳大學政治學系教授劉必榮接受中評社訪問時表示，會破局基本上是美國總統特朗普不想談成，主要是受到特朗普前律師柯恩在美國國會的聽證會所影響，目前情勢都在美朝雙方可管控範圍，也為下一次特金三會保留可迴旋的空間。至於朝鮮外務省副外相崔善姬15日表達，“朝鮮正考慮停止與美國的無核化談判。”看似往不好的方向發展，但並非由金正恩親自說出口，有可能是試試美國態度，因此後續發展還有待觀察。



至於會不會影響到中美貿易戰休戰協議？劉必榮說，有一派推論因美國需要中國大陸，所以會在協議上退讓，但特朗普一直以來的作為都讓各界猜不透，因此中國大陸有需要做最壞打算。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士。研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教於東吳大學政治系，亦為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



劉必榮接受中評社訪問時表示，看特金二會破局前，可以先看去年的特金會後這段期間朝鮮“沒有做什麼”，朝鮮沒有進行核子試爆、飛彈試射，也拆了一些設施，雖然各界都覺得做得不夠，但其實“朝鮮沒有做一些事”是讓美國覺得不錯的，也就是朝核問題在可控制的範圍內，並往好的方向慢慢走、沒有變壞。



劉必榮說，因此特朗普確實是想在特金二會談成一些小協議，如互設聯絡辦事處、發表和平宣言等，才會有消息走漏出來被媒體報道，而這也是為什麼美朝雙方在27日，與28日早上都還談得很開心，但到28日的中午會破局，事後特朗普也表達是柯恩在美國的聽證會，讓特朗普無暇顧及，所以特金二會破局，基本上是特朗普不想談成，寧願沒有協議，也不要有差的協議。



劉必榮認為，到目前為止，雖然特金二會破局，但情勢都在可管控的範圍，沒有造成連鎖反應，雙方都沒有口出惡言，也為下一次特金三會保留可迴旋的空間。不過特金二會破局，對美國鷹派或日本來說都鬆了口氣，主要是美國鷹派或日本原本擔心特朗普為了國內選舉壓力，會在對朝鮮的協議上讓步太多。

