將就業政策置於宏觀層面？蔡昉解讀

中國社會科學院副院長、全國人大代表蔡昉（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）15日上午，十三屆全國人大二次會議第三場“代表通道”集中採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國人大代表接受採訪。全國人大常委會委員、全國人大農業與農村委員會副主任委員、中國社科院副院長蔡昉代表接受記者提問時表示，把就業作為宏觀經濟政策調整和實施的依據，這樣我們的目標更加明確，也在就業目標和宏觀經濟政策手段之間形成了一個有機的內在聯繫機制。



蔡昉說，把就業優先政策置於宏觀經濟政策層面，首先因為它是就業優先政策的一個升級版。按我們的研究，我們把它看作是就業優先政策或者是積極就業政策3.0，同時它也提升和改善了宏觀經濟政策的體系，最關鍵的是使政策體系有了一個直截了當確定的目標。我們過去制定宏觀經濟政策的依據主要還是看經濟增長速度等等，因為經濟增長速度和就業的擴大有一個系數關係，我們把它叫做就業彈性。但是隨著我們進入新的經濟發展階段，兩者之間的彈性系數也會發生變化，因此與其我們間接地尋求就業目標，還不如直截了當把就業作為宏觀經濟政策調整和實施的依據，這樣我們的目標更加明確，也在就業目標和宏觀經濟政策手段之間形成了一個有機的內在聯繫機制。



“從當前經濟形勢、就業形勢以及我們應該如何著力解決就業問題，我想先從總理在《政府工作報告》中講到的5%城鎮調查失業率來看，”蔡昉說，這個失業率是比較充分就業的一個失業率，比較充分就業不是指零失業率，而是指失業率不含周期性的因素，主要是結構性失業和摩擦性失業。結構性失業是指個人的技能和勞動力市場上的需求不完全一致，因此要培訓、要提升自己的技能，需要有一點時間。摩擦性失業是指個人在找工作，勞動力市場也有工作，兩者之間還沒有“碰上面”，之間也有一個時間的延遲，這部分就業問題是與勞動力市場的功能、好的信息傳遞機制等等相關的。因此我們現在解決結構性和摩擦性失業應該實施積極的就業政策，從培訓、教育提供更好的公共就業服務等方面把市場功能更加完善，讓求職者和有用人意向的企業之間更好地銜接。



他指出，在這個5%以上，也許我們現在面臨著比較複雜嚴峻的各種外部環境，如果一旦發生需求側的衝擊，影響了我們的經濟增長速度，就意味著我們的經濟增長可能低於潛在增長能力，這個時候會出現更高的失業現象。這部分超過5%我們認為就應該屬於周期性的失業現象，這個時候就是給了我們一個提示，宏觀經濟政策、貨幣政策、財政政策就應該更加積極、更加主動，要加大力度，這也是為什麼《政府工作報告》把我們的就業目標確定在5.5%的調查失業率之下。





（中評社報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽 後援記者：海涵 實習記者：胡振華）







