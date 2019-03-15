英國議會下院投票支持推遲“脫歐”

圖片來源：網絡 中評社香港3月15日電／英國議會下院14日投票決定支持英國推遲“脫歐”。但英國“脫歐”最終能否推遲尚取決於歐盟其他成員國的態度。



據新華社報道，當日，英國議會下院經過辯論，最終以412票支持、202票反對的結果通過一項政府動議。根據該動議，若議會下院在本月20日前通過一份“脫歐”協議，英國政府將與歐盟協商，尋求將“脫歐”最終期限由目前的本月29日推遲至6月30日；否則英國政府仍將與歐盟協商推遲“脫歐”事宜，但“脫歐”最終期限將取決於歐盟的決定。



英國首相特雷莎·梅在投票前警告，若第二種情況出現，“脫歐”被推遲的時間可能“遠超3個月”。



英國反對黨工黨領導人科爾賓在投票結果公布後說，就“脫歐”問題舉行第二次全民公投是打破“脫歐”僵局的辦法之一。



在當天表決政府動議前，英國議會下院高票否決了一項要求舉行第二次“脫歐”全民公投的修正案。



在14日投票結果公布後，歐盟委員會一名發言人強調，英國推遲“脫歐”需得到歐盟所有成員國一致同意。



歐盟委員會此前表示，對英國推遲“脫歐”持“開放態度”，但如果英國要求推遲“脫歐”，就需說明推遲的目的和意義。



今年1月15日和3月12日，英國議會下院兩次投票否決英國政府與歐盟達成的“脫歐”協議。輿論認為，這意味著該協議已名存實亡。但特雷莎·梅堅稱，她仍會在3月20日前第三次將該協議交付議會投票表決。



英國白金漢大學政治學教授安東尼·格里斯告訴新華社記者，一旦“脫歐”推遲，英國有可能以提前大選或第二次全民公投的方式打破目前的“脫歐”僵局。