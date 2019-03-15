大華網路報：台灣最需要的安全對話對象

中評社香港3月15日電／大華網路報今天“點評”文章說，蔡英文透過日本媒體專訪而高調鼓吹台、日開展安全事務對話，遭到了日方拒絕。其實，真正要達到台灣安全、台海穩定，台灣的對話對象根本不是日本，也不是美國，而是海峽對岸。



針對蔡英文突襲式的意見，無論是日本外務省國際報道科向大陸媒體所說的“不考慮”，或是外務省有關人士向台灣聯合報表示的“沒有考慮”，答案都一樣是否定的，咬文嚼字硬拗其中有別，實無意義。



尤其獨派媒體揚言，陸媒的報道為假新聞，然而，外務省國際報道科給陸媒答覆中所提到的遵守1972年中日聯合聲明，以及維持和台灣的“非政府實質關係”，這兩點都在後來經由日本“內閣”官房長官菅義偉公開加以強調；外務大臣河野太郎也公開重申對台維持“非政府實質關係”。



蔡英文欲謀台、日安全對話的理由，是雙方都面對來自大陸的威脅。其實，日本若予正面回應，必將造成大陸強硬反擊，反而不利於日本的安全，蔡及其團隊實在想得太過簡單草率。而且日本為維護自己的安全，更是力圖改善和大陸的關係。去年十月，安倍晉三成為七年來首位訪問大陸的日本首相，兩國藉此簽署了五十項合作協定；安倍與大陸總理李克強進行了會談，也會晤了習近平。



在此之前的去年五月，李克強則是七年來首位訪問日本的大陸總理，安倍還熱情陪同李克強赴北海道參觀考察。今年六月，G20峰會將在日本大阪召開，日本正在爭取習近平藉出席峰會而對日本進行訪問，或者希望習近平在出席峰會後，於年內擇期再訪問日本。如果習近平能於一年之中兩度赴日，對雙方的關係是極大的進展；十一年前，原領導人胡錦濤即曾於一年之中兩度訪問日本。