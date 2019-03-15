陳亨達：一帶一路基建風波中前進

陳亨達指出，“一帶一路”是一條促進共同發展、實現共同繁榮的合作共贏之路。(資料相) 中評社香港3月15日電／經緯集團副主席、香港中國商會常務副會長陳亨達今天在明報發表文章說，意大利總理孔特上週表示，中國“一帶一路”基建計劃，對意大利可能是一次良好發展機遇，本月稍後時間可能與中國簽訂協議。意國經濟發展部副部長傑拉奇證實，本月22至24日習近平訪問意大利時將簽署備忘錄，“今天還不是百分百確定，但可能性很大”。若成事，將是“一帶一路”倡議的重要里程碑，因為七大工業國之一的意大利，將是迄今參加國之中最大經濟體。



不過，好事多磨。美國國家安全委員會發言人翌日批評，意大利不應支持“一帶一路”基建計劃，形容計劃是“虛榮項目”，不但無法帶來經濟利益，反而傷害國家聲譽。傑拉奇反駁，中國在北部海港投資數億歐元，這種規模不能解讀為中國的擴張意圖，金額與美國在該國的投資相比，只屬小巫見大巫。中國外交部長王毅亦回應：“意大利是獨立自主國家，相信會堅持自己的決定”。



陳亨達文章指出，“一帶一路”是一條促進共同發展、實現共同繁榮的合作共贏之路，提出六大國際經濟合作走廊，促進歐亞非各國的經濟發展。六條走廊為：①新亞歐大陸橋、②中蒙俄、③中國—中亞—西亞、④中國—中南半島、⑤中巴和⑥孟中印緬走廊。設施聯通圍繞這些走廊而建設，分為交通、能源及電訊三大基建設施，當中交通對貿易暢通及民生相通起重要作用。



新亞歐大陸橋及中國—中亞—西亞兩條經濟走廊不是已經落成，便是進展順利。中蒙俄經濟走廊則已簽訂規劃綱要，現時正制訂細節。中巴及孟中印緬兩條經濟走廊，其間一度出現波折，但最終有驚無險，按原計劃進行。只有兩個位於緬甸的主要項目出現投資額或規模有變。



緬甸皎漂工業園與深水港項目2015年由中信集團奪得，但由於融資細節未達共識而停滯。經過三年磋商終於在去年達成協議，投資額減少近30%至72億美元，中緬股權比例亦由85%與15%改為70%與30%。項目現已開始興建。



最驚險的是中緬鐵路，2011年中緬簽署諒解備忘錄，中國斥資20億美元興建一條由緬甸皎漂至中國昆明、長達1，215公里的鐵路。後因緬甸人民反對而擱置。去年中緬將路程縮短為由曼德勒至中緬邊境的木姐，並簽署為期兩年的可行性研究備忘錄，令項目重見天日。



陳亨達文章說，中國－中南半島經濟走廊（又稱泛亞鐵路網東盟路段），相信是波折最多的走廊。這條走廊以廣西南寧和雲南昆明為起點，終點為新加坡，縱貫中南半島的越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞等國家，是中國連接中南半島的大陸橋。當中印尼雅萬高鐵及中老鐵路項目進展順利，前者接近建成；後者預計明年通車。



不過，泛亞鐵路其他項目卻阻滯重重。首先，中泰鐵路原定建設由泰國至老撾的路段，再連接中老鐵路直抵雲南，預期全長873公里，可是談判過程一波三折。中泰雙方2016年同意縮減路線，不建出境段，只建曼谷至呵叻路段，2017年動工，泰國自行承擔費用，中國僅提供技術支援。



最轟動的肯定是馬來西亞的基建項目，馬哈蒂爾去年初當選總理後，審視國內大型基建項目，以削減巨債。他先後宣佈取消連接吉隆坡與新加坡的新馬高鐵，以及連接曼谷至吉隆坡的泰馬高鐵。數月後轉軚將新馬高鐵展延兩年，由大馬承擔1500萬坡元相關費用。



馬哈蒂爾又親赴北京會見國家主席習近平，取消前政府與中國簽署的沙巴和馬六甲天然氣管道計劃及“東海岸鐵路計劃”3個項目。不過，中馬雙方近期已就“東海岸鐵路計劃”重回談判桌。



文章說，共建“一帶一路”計劃的挫折，還有馬爾代夫。新政府上台後指控，前任政府與中國合作的基建項目令國家陷入巨債，債務可能高達30億美元，但前任政府是故意提高造價，將部分借貸落入貪污官員手中。



面對各方面“債務陷阱”的質疑，“一帶一路”參與者應提高基建項目的透明度及包容性，營造公平競爭環境。此外，必須為耗資巨大的基建項目尋求新資金，特別是私人資金。



其實，歐美基建項目的私人資本投入比例約55%，但亞太區新興市場的比例只有20%。香港可在這方面出力，可以將成熟有穩定收益的項目出售私有化，或者將這些項目轉化為可交易的證券化資產並上市，政府便可套現資金用於新項目。



陳亨達說，我相信“一帶一路”旨在雙贏，而非“債務”。正如中國外交部長王毅所言，“一帶一路”倡議堅持共商共建共用的原則，推動基建發展改善民生，是惠民的“餡餅”。面對各方面的質疑，必須氣定神閒回應及解釋，以求同存異方式解決分歧，以事實堵住質疑，令“一帶一路”贏得更多掌聲。