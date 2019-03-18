IMF稱讚希臘經濟復甦　但依然脆弱

中評社北京3月18日電／英國廣播公司網站3月13日報道，希臘已經進入一個令其成為“歐元區表現最好國家之一”的經濟增長期。這一令人吃驚的判斷來自國際貨幣基金組織（IMF）關於希臘經濟的一份新報告。



報道稱，IMF一名高級官員說，有很多積極的發展值得關注。



儘管如此，IMF稱，希臘經濟仍然脆弱，需要進一步改革，失業率之高依然不可接受。



報道介紹，希臘是2009年歐元區金融危機的發源地，也是受打擊最嚴重的經濟體。



報道稱，希臘也是獲得救助貸款最多的國家，其中一些來自IMF。



但是，大部分資金來自於歐元區，總金額超過2500億歐元（1歐元約合7.59元人民幣）。



這些貸款是有條件的。希臘必須採取行動，減少政府不可持續的借貸需求，同時進行經濟改革以推動增長。



報道稱，希臘改革了勞動法規，企業界的競爭更加激烈。IMF和歐盟都表示，這個國家取得了進步。



報道表示，2013年希臘經濟恢復增長，但起初並不穩定。



然而，去年希臘實現了略高於2%的增長率，這是10多年來的第一次。



報道稱，今年，IMF對該國的預測更好一些。IMF希臘代表團負責人彼得·多爾曼說，這足以令希臘“位居歐元區經濟增長排行榜的前列”。



（來源：參考消息網）