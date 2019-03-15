下周四騰訊公佈業績，將影響大市走勢

港股昨日波幅236點，成交額僅960億元。 中評社香港3月15日電／金管局入市挺港元之後，昨日一個月同業拆息升至1.51厘，較上日升3.3點子，再創逾兩個月新高，港匯持續疲弱續徘徊於7.85弱方兌換保證水平。港匯偏軟，港股難有好表現，恒指欠動力，大市收升43點，收報28，851點，成交額僅960億元。分析認為在中美貿易談判的陰霾之下，恒指短期較難突破29，000點。



5G概念股繼續受追捧



香港文匯報報道，恒指昨日隨外圍高開83點後即掉頭跌逾百點，最多曾挫111點，低見28，696點；午後走勢略為回順，並收復早市跌勢，收報28，851點，升43點。5G概念股繼續受到市場追捧，內地3大電訊商向好，其中中移動（0941）已貢獻恒指20點。平保（2318）績後，股價繼續支持大市，昨再升1.6%，收報85.35元，貢獻恒指23點。相反，手機設備股就向下，瑞聲（2018）、舜宇（2382）和丘鈦（1478）就跌逾3%至4%。



觀望談判 炒股不炒市



對於後市看法，時富金融優越投資部顧問黎永良昨表示，中美貿易談判的陰霾之下，恒指短期較難突破29，000點，加上港股已累漲一定升幅，基金陸續沽貨鎖定利潤，他預期恒指短期仍然受壓及沒有方向，走勢會備受中美貿易戰形勢影響，但炒股不炒市的格局仍在，國策股、5G概念股和環境相關股份會有較佳走勢。



外圍環境方面，艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，市場近日持續憂慮英國的脫歐進程，還幸上日國會否決了無序脫歐方案，令英國暫時免卻經濟大幅走差的後果，亦同時令投資市場的氣氛短暫好轉。港股暫時在29，000點的阻力相當大，在港匯轉弱資金流出的情況下，短線仍難以企穩。他認為，下方28，100點的支持尚算穩固，指數即使出現回吐，幅度亦會有限，可以預見，3月餘下時間，恒指仍會在上述900點的區間當中上落。



信誠證券聯席董事張智威認為，昨日港股守穩10天線（約28，786點）及20天線（約28，671點），反映資金理性流入績優股份，平保的強勢撐起港股。下周四亦有重磅股騰訊公佈業績，將影響大市走勢。