貿戰緩和　港首季出口指數反彈　

關家明（左二）料本港第2季出口指數處於50以下的機會仍大。左一為香港貿發局經濟師馮凱盈，右一為陳永健，右二為袁淑妍。 中評社香港3月15日電／貿發局昨公佈，2019年首季出口指數按季反彈4點至39.2，反映港商對所有行業及出口市場的信心回升，不過仍遠低於50的榮枯線。貿發局研究總監關家明昨表示，受訪者普遍認為中美就貿易紛爭的談判已有進展，但他認為不可能一個談判就令問題完全解決，加上美國大選等因素，市場仍存在不穩定性，相信未來指數仍會於50以下反覆上落，惟該局對今年的出口增長預測維持不變，出口值升5%，出口量升3%。



香港文匯報報道，關家明昨指出，雖然首季出口下跌，但相信全年要增長5%難度不大，因出貨量一般集中於下半年，特別是暑假及聖誕前後，而首季亦受到季節性因素及提早出貨的影響，如今年農曆新年較遲，令2月在基數效應下跌幅較大。不過他預計，第2季出口指數處於50以下的機會仍大，但不會再重複去年第3季單季急挫19點的情況。關家明補充說，在眾多行業中，出口商最看好機械（42.2），其次為玩具（41.4）及電子（39.7）。在出口市場方面，港商對日本（48）最具信心，其次是歐盟（47.4）、美國（46.1）及中國內地（45.7）。



港商看好機械玩具等行業



調查又指，儘管港商對出口的信心上升，與上季（54.4%）相比，較少受訪者（51.4%）擔心中美貿易摩擦會不利短期出口表現，但48.5%受訪者已親歷中美貿易糾紛帶來的負面影響，特別是在削減訂單（69%）方面，其他衝擊包括遭買家壓價（34.9%）、取消訂單（22.7%）以及分擔或承擔部分新增關稅成本（16.2%）。為應對中美貿易摩擦，逾半受訪者（54.1%）考慮發展美國以外的市場，其他計劃還包括轉移生產或採購基地（27.4%）以及縮小公司規模（19.9%）。



貿發局建議港商擴展業務至新市場，如俄羅斯遠東地區以及東盟國家。貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健指出，俄羅斯遠東地區（又稱遠東聯邦區FEFD）天然資源豐富、土地充足、基礎設施提升，加上進入歐亞經濟聯盟國家（EAEU）暢通無阻、政府又提供慷慨的稅務優惠，是一個具吸引力的製造業投資熱點。陳永健稱，從事食品加工、紙張和紙漿、橡膠和塑料、電氣設備、醫藥和珠寶行業的港商特別適合在FEFD拓展業務。



網購盛行增電子商貿機遇



貿發局經濟師袁淑妍亦指，東盟電子商貿機遇持續增長。她指，東盟中產愈來愈熱衷網購，或以多種渠道購買旅遊消閒、時裝和娛樂，以及消費電子、健康、美容及保健的產品及服務，而網上評論往往左右他們的消費決定。她建議，港商可考慮透過百貨公司或專賣店的全渠道零售，或在社交媒體及B2C平台售賣產品，以開拓這些市場。



另外，貿易價值指數由去年第4季的44.8升至今年首季的45.9；採購指數由去年第4季的43.4升至今年首季的44，就業指數亦由去年第4季的46.6升至今年首季的48.9。