總理談半島 中國始終堅持無核化立場

李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）15日上午十三屆全國人大二次會議閉幕後，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳會見採訪十三屆全國人大二次會議的中外記者並回答記者提出的問題。面對韓國記者關於朝美會談的提問，李克強表示，朝美雙方接觸總比不接觸好，當前已顯現出積極因素，要保持耐心，抓住機遇，推動對話。中國始終堅持半島無核化，希望保持半島的和平穩定，這個立場從來沒有改變過。可以看出，中國在半島無核化問題上將繼續發揮積極的建設性作用。



韓國記者提問到，朝美領導人河內會晤談崩之後，外界認為朝鮮有可能正在準備恢復發射火箭，朝鮮半島局勢下一步發展還是存在不確定性，中方對此如何看？以及中方作為和朝鮮保持戰略性溝通和高層來往的鄰邦，為了勸和促談，化解朝美之間的分歧，目前在發揮什麼樣的建設性作用？



李克強指出，半島問題可以說是錯綜複雜、由來已久，解決起來不可能一蹴而就。一段時間以來，大家都比較關注朝美領導人河內會晤。會晤後，雙方都表示要繼續接觸。所以，接觸總比不接觸好。我們還是要保持耐心，要抓住機遇，特別是當前顯現出的積極因素，推動對話，特別是朝美對話，實現大家都希望得到的成果。中國始終堅持半島無核化，希望保持半島的和平穩定，這個立場從來沒有改變過。解決好半島問題，不僅對北南雙方，對地區、對世界都有利。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援實習記者：武毅 胡振華）

