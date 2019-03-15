曾銘宗：“農委會”花錢養網軍　太誇張

藍委曾銘宗。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）去年底九合一選舉民進黨大敗，被認為關鍵在於中國國民黨高雄市長韓國瑜在網路上掀起強旋風所致。中國國民黨“立委”曾銘宗踢爆，“農委會”8個月編列新台幣1450萬元養網軍，上午受訪直批“太誇張！”“行政院長”蘇貞昌說不是網軍是小編，但是看看工作內容是就是網軍，“養小編做網軍的事情”，“我還要問會不會介入年底選舉？”



曾銘宗指出，“農委會”標案“108年度加強農業訊息因應對策計劃”，今年2月25日開標，將於4月1日決標，外包招募主編、內容編輯、美術編輯、影音各一人，月薪不得少於4萬元，另有加班、出差費、勞健保及1.5個月以上年終獎金。



根據標案內容的服務建議書，小組成員除了輿情處理、新聞稿撰寫等，還要製作圖卡、懶人包，並能提供議題溝通建議、政策行銷主題方案諮詢，評估宣導成果與建議等。其中較爭議的是也要應用在非廣告形式的宣傳，如在PTT、Dcard、 Mobile01、網紅、部落客、YouTuber等，“只要事涉本會相關言論或議題，須適時澄清”。



曾銘宗說，建議用公務系統回應讓大家心服口服，不能用公帑養網軍。他指出，未來若批評“農委會”政策或是“行政院”政策，到時候用網軍評論或是攻擊他，他不了解是一般民意，或是網軍攻擊，假設委外網軍有不理性活動、言論誰要負責，“我還要問會不會介入年底選舉？”



媒體詢問這對農民有沒有幫助？曾銘宗說，當然沒幫助，他們有公共事務室，為什麼要用網軍。



民進黨“立委”許智傑受訪則說，他自己也在找小編，現在有太多假訊息，在網路傳遞且速度很快，公家機關應付假訊息希望傳遞給各地民眾真的訊息。“農委會”做這個動作，其他公家機關也要看怎麼整合改進。



至於是否8個月花千萬預算，許智傑說，這部份可能不是只有“農委會”，“經費多少我也不清楚”，但是往這個方向澄清假訊息、惡意蔓延是有必要。