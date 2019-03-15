柯反擊美獨派：很多人思維偏離台灣主流民意

柯文哲接受廣播節目主持人黃暐瀚訪問。（照片：黃暐瀚臉書） 中評社台北3月15日電／無黨籍台北市柯文哲16日將啟程赴美，進行為期9天的訪問，全美台灣同鄉會日前發出不接待聲明，還列9大罪狀對柯提出控訴。柯今天接受POP RADIO廣播節目專訪時強調，自己對這9大罪狀非常“感冒”，他認為裡頭不少內容都是在貼標籤，很多人只用意識形態在看事情，根本腦袋“孔固力”（裝水泥）。



對於台灣同鄉會的9大罪狀，柯文哲直言，他太感冒了，他反問大家，如果問所有台灣人歷任“總統”誰做的最好，大部分都說是蔣經國，“那為何自己不能學習他好的一面？”既然都是歷史人物，大家給他們一個正確評論就好。



柯文哲更坦言，很多人的思維已經偏離台灣主流民意，這個腦袋已經“阿搭馬孔固力”（腦袋裝水泥），“意識形態可以使人變成義和團”。



柯說，台灣陸配有38萬人，台灣人在中國大陸工作求學超過200萬，去年台灣對大陸出超850億美元，30%的經貿對應中國大陸，自己提“兩岸一家親”只是表示一種態度，“一種友善的態度、沒有要對幹”，但轉過頭來，經濟“國防”還是要處理。柯說，他不贊成政治人物去拉高台海情勢，“你每天去戳他幹嘛”，自己就想不通。



柯文哲今天受訪，也針對他曾說“台灣國軍撐不了兩天”出解釋，他說自己只是在講述目前情勢，因為對美國來講，台灣要維持一定“國防”武力，因為中國對台灣的戰術，就是希望一天兩天可以快速解決，所以斬首行動絕對不能讓他成功，反斬首戰術是台灣第一優先的戰略邏輯，所以至少要撐兩天，這也是美國的態度。



柯文哲強調，很多議題都是抹紅抹黑，“如果對方想要黑你，就可以想出任何東西，這世界上柯黑很多”。柯說，自己先前提到的強盜說，也只是表達“搶錢不要只看到錢而沒有注意到旁邊有警察”，但有人要黑他就是會黑，“不管怎樣都是可以找到名詞然後給你貼標籤”。



針對世大運的指控，柯文哲說，自己對這個最火大，過去奧會規定，任何有政治意涵的旗幟都不能進場，但他跟奧會主席硬坳、表示台灣很多人不懂這樣規定，最後變成場內沒有國旗，但觀眾席是可以的，“這背後有很多外交折衝”，另外，蔡英文更是用“總統”的身分上台宣布開幕，不像聽奧期間馬英九上台的稱呼是“馬先生”。



柯文哲說，既然國旗都有問題，“台獨”旗就更不用說了，所以他們當時才在門口擺了一個桶子，讓沒有辦法把旗幟帶進去的觀眾把旗幟放在裡頭。他認為，台灣必須遵守奧會規定，“不然你看東亞青奧運不是不見了嗎？”。