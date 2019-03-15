新址施工進度慢　美向日本“還地”恐延期　

資料圖（網絡） 中評社北京3月15日電／美國先前同意把駐日美軍普天間基地所占土地還給日本，歸還日期定為“2022財政年度或以後”。但知情人士13日披露，由於新址施工進度慢於預期，這一美軍基地難以按時搬往新址，美方向日方歸還土地一事恐怕會延遲。



【施工太慢】



日本與美國1996年商定，把駐日美軍普天間基地在沖繩縣內換個新址，從宜野灣市搬遷到名護市邊野古，即所謂縣內搬遷方案。



日美政府2013年4月進一步商定，美方“2022財年或以後”向日方全面歸還普天間基地所占土地。



一名知情人士13日告訴日本共同社記者，要把普天間基地搬遷到邊野古，需要先在這一地區做海床加固、填海造陸等作業，而施工進度現在慢於預期，意味著基地搬遷、歸還土地等進程可能延遲。



這名消息人士說，據日本防衛省估算，單純在邊野古地區加固海床就需要3年8個月，再加後續填海造陸作業，2022財年完成基地搬遷基本不可能。



沖繩縣政府估算的施工進度耗時更長：海床加固需要5年、填海造陸需要5年、再加修築新基地，總共耗時13年。



消息人士預測，美方向日方全面歸還普天間基地可能會推遲到“本世紀20年代中期或以後”。



【前途未蔔】



美軍普天間基地在沖繩縣內搬遷面臨諸多不確定因素。沖繩縣政府多次狀告日本中央政府，要求叫停縣內搬遷，把這處基地徹底趕出沖繩縣。