李克強談減稅降費：真金白銀準備好了

李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）今日上午在十三屆全國人大二次會議閉幕後，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳會見採訪十三屆全國人大二次會議的中外記者並回答記者提出的問題。李克強表示，進行更大規模的減稅降費是應對當前經濟下行壓力的關鍵性舉措。是一項刀刃向內、壯士斷腕的改革，政府就要過緊日子。真金白銀已經備好了，有關部門和各級政府都要去落實，決不能讓政策打白條，要讓企業切實感受到更大規模減稅降費的實實在在效果。



記者：我想提問關於減稅降費的問題，中國政府出台了一系列關於減稅降費的舉措，不少企業家反映企業稅收依然很重，今年政府出台了更大規模的減稅降費，我想請問您認為企業能得到實惠嗎？財政可持續嗎？謝謝。



李克強：近幾年我們利用營改增等載體，平均每年給企業減稅降費一萬億元，三年三萬億元。應該說，我們減稅的規模是比較大的，今年下決心要進行更大規模的減稅降費。把增值稅和單位社保繳費率降下來，減稅降費紅利近兩萬億元。這可以說是應對當前經濟下行壓力的一個十分重要的關鍵性舉措。



這樣做有利於公平，因為按照規則各類所有制企業普遍能從減稅費中受惠，而且政策效率很高，一竿子插到底，直達市場主體。4月1日就要減增值稅，5月1日就要降社保費率，全面推開。我看還沒有其他辦法比這種辦法給企業帶來的感受更公平、更有效。



今年更大規模的減稅降費實際上是一項重大改革和重要抉擇。之前我們反覆測算，有多種方案，有一種就是今後幾年每年把增值稅率降一個百分點，但在當前情況下企業可能感受不深。所以我們下決心把占增值稅50%多的製造業的增值稅率明顯降低3個百分點。把建築業等部分行業降1個百分點，其他所有行業也確保只減不增。由於稅制的原因可能在推進過程當中有些行業抵扣少了，稅收有增加的可能，我們也做了認真的準備，就是對他們加大抵扣的力度，用打補丁的辦法，並對所有的中小微企業實行普惠性減稅，確保所有行業稅負只減不增。對基本養老保險單位繳費率，我們還明確，可以從原規定的20%降到16%。

