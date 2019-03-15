李克強：中國經濟始終是世界經濟的穩定之錨

國務院總理李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）國務院總理李克強15日上午在人民大會堂三樓金色大廳會見採訪十三屆全國人大二次會議的中外記者並回答記者提出的問題。面對外媒記者關於中國經濟問題的“單刀直入”，李克強開誠布公地進行了回應。他表示，現在世界經濟都在放緩，中國經濟確實遇到了新的下行壓力，中國適度調低增速預期目標，用的是區間調控的方式。既和去年經濟增速相銜接，也表明我們不會讓經濟運行滑出合理的區間。可以說給市場發出的是穩定的信號。



路透社記者提問說，去年，中國採取了一系列措施來放鬆貨幣條件，中國還加大了減稅降費的力度，今年中國表示將進一步放寬貨幣條件，將進一步減稅降費，還要加大基礎設施的投資。中國經濟面臨的問題是否比之前預想的更為嚴重，如果經濟放緩繼續持續下去，中國是否會考慮採取更加有力的舉措？包括取消房地產限制和降低基準利率等？



“這位記者朋友喜歡單刀直入，那我也開誠布公。”李克強回應說，中國經濟確實遇到了新的下行壓力，現在世界經濟都在放緩，就在這一個多月期間，幾大國際權威機構都在調低世界經濟增長的預期。中國適度調低增速預期目標，用的是區間調控的方式。既和去年經濟增速相銜接，也表明我們不會讓經濟運行滑出合理的區間。可以說給市場發出的是穩定的信號。



他指出，去年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全國上下奮力拼搏，在推進供給側結構性改革的進程中，面對國際貿易保護主義抬頭的背景，我們能實現6.6%的增速的確是來之不易。總量達到90萬億，在這個基礎上，今年預計增長6%－6.5%，這是高基數、大總量上的增長，可以說本身就是進。



李克強表示，當然，面對新的下行壓力，要有有力舉措。一種辦法是搞量化寬鬆，超發貨幣、大規模提高赤字率，所謂“大水漫灌”，蘿蔔快了不洗泥，一時可能有效，但會帶來後遺症，所以不可取。我們還是要堅持通過激發市場活力，來頂住下行壓力。前些年，我們也遇到下行壓力，我們採取的就是激發市場活力的措施，因為市場活力增強了，發展的動力必然增強。



他指出，現在中國市場主體已經超過1億戶，把他們的活力激發出來，這個力量可以說是難以估量的，我們還是要政過有痕，繼續推進減稅降費、簡政，培育新動能、放寬市場准入，營造公平競爭環境等一系列的措施，為市場鬆綁，為企業騰位，為百姓解憂。把他們的創造力釋放出來，我們一定能夠保持經濟運行在合理區間，而且推動高質量發展。



李克強表示，當然，今年不確定的因素不少，我們還要有更多的應對準備，我們留有了政策空間。比如我們今年提高赤字率0.2個百分點，沒有超過國際上說的所謂3%的警戒線。而且我們還可以運用像存款準備金率、利率等數量型或價格型工具，這不是放鬆銀根，而是讓實體經濟更有效地得到支持。不管發生什麼樣的新情況，我們都會立足當前、兼顧長遠，保持中國經濟穩定，保持中國經濟長期向好趨勢不變，這都是很重要的。中國經濟會始終成為世界經濟的一個重要穩定之錨。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援記者：海涵 後援實習記者：馮帆）