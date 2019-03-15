中大研“空氣電池”又平又耐用

盧怡君（中）領導的研究團隊，詳細介紹空氣電池設計概念。 中評社香港3月15日電／成本僅鋰電池十分一，最長使用壽命達10年。



香港文匯報報道，鋰電池是目前最常用、成本較高的儲能方法。最近，中文大學機械與自動化工程學系副教授盧怡君的研究團隊，研發出全球首款既安全、成本又低的有機“空氣電池”，該研究成果已於國際學術刊物“Nature Materials”刊登，並製出小型發電模型，預計兩年內實驗團隊會製作大型演示模型，屆時將會與風力或太陽能電力公司合作，投入商用市場，家用太陽能系統亦有發展空間。



盧怡君的團隊經過4年多潛心研究，終於研發出世界上首款穩定的空氣電池。自1990年起，空氣電池已進入科學界視野，但通常以金屬作為負極材料，有不穩定、不安全的缺點，而且使用壽命很短，通常充電循環10次至50次即會壽終正寢，科學家們一直未能找到解決方案。



團隊今次使用鉀聯苯有機物（Potassium Biphenyl）作為負極材料，空氣作為正極材料，克服了金屬遇水易燃的弊病，成本大幅降低，相等於鋰電池的約十分一水平，有機空氣電池每度電的成本約為40美元（300多港元），而且清潔環保，安全性高，充電循環次數增至3，000次，預計電池最長使用壽命可達10年。



助解再生能源供應不穩



盧怡君表示，這次有機空氣電池的研發獲重大突破，將為解決可再生能源供應不穩定提供解決方法，並能增加儲存環保能源的彈性。



“有機空氣電池最適合應用於大型電廠能源儲存，如風電或太陽能，亦可用於火力發電廠調頻，家用太陽能電板也有機會使用到。”至於手機，電動汽車等移動設備，她認為鋰電池仍是最適用的電池。



盧怡君2007年畢業於台灣清華大學本科，修讀材料工程學系，於2012年在美國麻省理工學院材料科學及工程學系取得博士學位，後成為麻省理工的附屬研究員。2013年加入中大後多次獲教學獎項，亦曾於2014年被香港研究資助局評選為傑出青年學者。