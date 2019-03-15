大華網路報：自經區不是誰的共犯

中評社香港3月15日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，明明陳菊當高雄市長時、賴清德當台南市長時，都支持設立自由經濟示範區，也為高雄、台南爭取加入，可是現在新任的高雄市長韓國瑜主張擴大設立自經區，民進黨卻一片撻伐之聲。可見台灣的政黨惡鬥，尤其執政的民進黨鬥在野的國民黨，到了何其嚴重的地步，已經是在犠牲台灣的經濟前途和人民福祉。



“行政院長”蘇貞昌說，設立自經區，台灣會成為“中國的共犯”，他真的很沒常識。全球的自由經濟或自由貿易區，有一百多個，美國就有十七個，連非洲也有好幾個，誰又是誰的共犯呢？身為最高行政首長，不要說不懂創新，竟連學別人的優點都不願意，只知道一昧反對大陸，怎麼能夠帶領台灣經濟呢？



台灣現在就有“六海一空”（基隆、蘇澳、台北、台中、高雄、安平六個港口和桃園航空城）的自由經濟示範區，只是規模、幅員都不大。自經區或自貿區都是為了透過對外開放，來帶動整體經濟發展。大陸就設立了十多個，幅員都廣大，更進一步要把整個海南省建成自貿試驗區，面積達三萬四千平方公里，直追全台灣面積，魄力很大，決心很強。



大陸在四十年前實施改革開放之初，就設置了四個經濟特區和十四個開放城市，按“改革開放總設計師”鄧小平的理念，就是“讓一部份人先富起來”。事實證明非常成功，所以不斷擴大改革開放。連日本首相安倍晉三都要把東京、大阪、名古屋三大都會，建造成對外開放的新經濟特區。其他亞洲國家也一樣。



韓國有志以仁川機場為中心，建成“亞洲矽穀”的特區，投資達三百七十億美元。新加坡、馬來西亞合作在邊境設置“依斯幹達特區”，面積是新加坡全國的三倍。當然這些比起大陸海南自貿區，都是小巫見大巫。可是僅僅面對韓國瑜主張的高雄自經區，而且還不過是“示範”而已，民進黨就趕緊要把高雄甚至整個台灣五花大綁，不准動彈。



專欄說，蘇貞昌扯到什麼中美貿易戰，拿這個作理由來擋自經區。各國設立自經區自貿區，都是基於自身利益考量，和那一國與那一國貿易戰毫不相幹。何況中美雙方正在尋求妥協互利。台灣經濟困境日深，民進黨竟然為了整韓國瑜、鬥國民黨，不肯放台灣一條生路。

