南聯盟遭轟炸紀念日前夕　俄批北約一錯再錯

中評社北京3月15日電／俄媒稱，俄羅斯聯邦委員會（議會上院）在北約轟炸南斯拉夫聯盟共和國20周年紀念日（3月24日）前夕通過聲明，呼籲國際組織和各國議會勿忘20年前之教訓，譴責轟炸行為，採取一切可能行動，消除此次悲劇的後果。



據《俄羅斯報》3月14日報道，這份於13日全會上通過的聲明指出：“1999年悲劇事件的教訓並未被汲取，北約在解決國際關係中的衝突時，繼續依靠武力。”



聲明稱，其後，以臆造的理由為幌子，在未獲聯合國安理會批准的情況下，若干北約成員國對伊拉克、利比亞、敘利亞這些主權國家動用了武力，“如今，或將針對委內瑞拉、古巴、尼加拉瓜採取類似行徑的威脅再起”。若干西方國家於2008年對科索沃的承認，是“北約在前南衝突中鼓勵分離主義、強行分裂國家之總路線的延續”。



聲明中強調：“與此同時，對於摩爾多瓦、格魯吉亞和烏克蘭境內爆發的類似衝突，西方國家卻持截然不同的立場，斷然剝奪了人民的自決權。”



俄聯邦委員會表示，它在1999年3月31日聲明中所闡述的立場並未改變，北約國家在南聯盟境內所採取的行動被定義為針對主權國家的侵略，“呼籲譴責北約對南聯盟發動的侵略，採取一切必要行動以消除後果”。



俄聯邦委員會主席馬特維延科指出：“在那些年裡，俄羅斯表現得順從，希望與美國和歐盟各國合作，並為此竭盡所能，但無人理會我們的意見。”她說，“我們意識到，唯有奉行獨立政策、夯實國防實力才能保護自己、令俄羅斯的意見獲得尊重”。



她強調，包括敘利亞在內，近年來所發生的事件證明了上述選擇的正確性，“俄羅斯拯救了敘利亞的獨立，這不是指巴沙爾·阿薩德，而是我們得以捍衛他國主權事務不容干預的原則、人民決定自身命運的權利，而非重蹈南斯拉夫的覆轍”。



（參考消息網）