郭一鳴：那年那夜在敦煌山莊

全國人大代表王敏剛生前一直致力祖國西部大開發，是港商投資內地的先鋒(資料圖片) 全國人大代表王敏剛先生突然病逝，消息傳來，很多人感到意外。王敏剛隨香港代表團出發上京出席全國人大會議，當晚感到不適入院，返港就醫，幾天後去世。我的朋友圈中有一位T君是王敏剛當年就讀的聖類斯中學校友，認識王氏兄弟半個世紀，T君形容王氏兄弟都是游泳健將，在當年學校水運會上備受矚目，王敏剛積極支持內地改革開放，更是參加西部大開發的港商第一人，T君對王氏遽逝表示傷感。



西部大開發港商第一人，這個稱謂，王敏剛絕對當之無愧。二○一○年，我隨香港潮屬社團首長和朋友一行數十人，陪同饒宗頤教授從北京搭飛機到敦煌，當晚入住著名的敦煌山莊。當時饒宗頤教授要贈送一批畫給敦煌博物院，潮屬社團準備藉此機會在敦煌為饒公慶賀九五華誕，王敏剛先生專程趕到山莊接待饒公。敦煌山莊是王敏剛九十年代初開始投資絲綢之路的代表作，這座佔地二十萬平方米，建造設計美輪美奐、氣勢雄渾、洋溢漢唐風格的山莊酒店，自一九九五年落成以來，已經和敦煌石窟、鳴沙山、月牙泉融為一體，為古老的絲綢之路增添一道新的文化景觀、注入新的生命力。



中國的西北地區，山西、陝西、青海、甘肅等省區由於多山區高原甚至沙漠，資源貧乏交通不便，除了八百里秦川的關中平原，大部分地區自古以來都比較貧窮落後，一曲《走西口》，唱出大西北的荒涼。九十年代初正是廣東珠三角經濟高速發展的黃金歲月，上海浦東和長三角剛剛起步，投資機會多的是，雖然中央大力推動西部大開發，但帶著真金白銀千里迢迢到大西北投資的港商外商並不多，王敏剛先生是最早到來最有代表性的知名港商，是名副其實的西部大開發的開荒牛。更難得的是，王敏剛沒有選擇賺快錢的行業，沒有把大西北變成拉斯維加斯，而是選擇長線投資絲綢之路的文化旅遊，除了甘肅，王敏剛還在新疆、青海興建酒店，被譽為“絲路商人”。



改革開放四十年來，很多港商投資內地，以不同方式參與和支持這一偉大歷史進程，而全力投資大西北而且一直沒有離開大西北的知名港商，似乎只有王敏剛一人，與其說王敏剛投資眼光獨到、先知先覺（比中央提出“一帶一路”倡議早了十多年），毋寧說他對中國傳統文化和歷史，特別是對古老神奇的絲綢之路情有獨鍾，即使因此付出更多心血，承受更多壓力，也無怨無悔。



入住敦煌山莊當晚，我和幾個老友拎了幾支啤酒到天台上聊天。時唯八月，萬里無雲，遙望西域，沒有長河落日，未見秦時明月漢時關，未聞四面邊聲連角起，只見星河迢迢，似遠還近，閉上眼睛，可以聽見天籟，仿彿時光倒流回到大漢盛唐。聊到半夜，啤酒喝光了，剩下一點花生和牛肉乾，有人下樓到房間取來一瓶茅台……第二天晚上，山莊天台酒會繼續。



古老的絲綢路上，當年有渭城客舍，唱的是《陽關三叠》，而今有敦煌山莊，喝的是啤酒茅台。聽說不少到過敦煌的香港遊客，都入住過敦煌山莊。願王敏剛先生安息。



（來源：大公報 作者：郭一鳴）