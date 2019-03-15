4年降42%！俄對印度武器出口量大幅減少

中評社北京3月15日電／據印度報業托拉斯網站3月11日報道稱，觀察2009至2013年、2014至2018年這兩個時段，俄羅斯對印度的武器出口量同比大幅減少42%。



根據斯德哥爾摩國際和平研究所發布的《2018年國際武器轉讓趨勢》報告，俄羅斯在印度武器進口中所占比例從2009至2013年的76%，下降到了2014至2018年的58%。



報告公布數據還顯示，在印度總理莫迪減少本國對外武器依賴的政策指導下，同期印度武器進口減少了24%。



報道認為，印度武器進口量的下降在一定程度上還由於外國供應商的武器延遲交付，例如2001年從俄羅斯訂購的作戰飛機和2008年從法國訂購的潛艇。



儘管如此，2014至2018年，印度仍是世界第二大武器進口國，占全球總量的9.5%。在此期間，以色列、美國和法國都增加了對印軍火出口。



相比之下，巴基斯坦的武器進口量則減少了39%。印媒指出，美國越來越不願意向巴基斯坦提供軍事援助或出售武器，這在報告中也得到佐證：同一時段，美國對巴基斯坦的武器出口量減少81%。



報道稱，巴基斯坦於是轉向了其他供應國。例如，它在2018年從土耳其訂購了4艘護衛艦和30架武裝直升機。



印媒認為，印度武器進口量減少意義重大，因為過去幾年裡，全球武器交易量持續增長——2009至2013年增長7.8%，相比2004至2008年增幅達23%。



按照報告排名，2014至2018年的5大軍火進口國是沙特阿拉伯、印度、埃及、澳大利亞和阿爾及利亞。美國保持了全球最大軍火出口國地位，其主要武器出口量增長了29%，在全球所占份額從30%上升到36%，與“亞軍”俄羅斯之間的差距不斷拉大。



報道稱，2009至2013年，美國主要武器出口量比俄羅斯高12%，2014至2018年更高出75%。同期，俄羅斯武器出口減少了17%。對此，報告解釋稱一個重要因素就是印度武器進口量減少，儘管印度目前仍是俄羅斯武器的主要購買國，但過去10年裡俄羅斯對印軍火出口量已下降了42%。



（參考軍事）