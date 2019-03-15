臉書或侵害用戶知情權　美啟動刑事犯罪調查　

中評社北京3月15日電／美國媒體披露，紐約東區聯邦檢察院已經對臉書公司啟動刑事犯罪調查，針對這家社交媒體企業與其他技術類企業達成的“用戶數據共享”協議是否侵害用戶知情權。



《紐約時報》13日以知情人士為消息源報道，一個大陪審團發出傳票，要求至少兩家知名智能手機等電子產品的製造商交出與臉書公司相關協議。美國司法體制下，大陪審團審核檢察官提出的指控和提交的證據，決定是否起訴。



報道沒有提及哪兩家企業涉案。包括亞馬遜、蘋果、微軟等技術類企業巨頭在內，超過150家企業與臉書公司簽訂合作協議、有權獲取臉書數億用戶部分隱私數據。



美國媒體去年曝光英國政治咨詢企業劍橋分析公司利用與臉書公司的合作協議，獲取多達8700萬臉書用戶的個人數據，用於分析選民傾向、“定向”投放廣告，試圖影響2016年美國總統選舉、英國脫離歐洲聯盟公民投票等政治事件走向。臉書辯稱數據遭劍橋分析公司“竊用”，但承認發現問題後沒有及時向用戶通報。



“竊用”事件令臉書的用戶隱私保護政策再次成為多方審視焦點。這家企業面臨一系列民事訴訟，同時受到美國聯邦貿易委員會、證券交易委員會、兩家紐約州政府下屬機構等監管部門的調查。美國國會兩院組織聽證會，質詢臉書公司創始人兼首席執行官馬克·扎克伯格。



回應《紐約時報》報道，臉書公司13日發布聲明，說這家企業一貫認真配合司法部等聯邦政府機構的調查。



臉書為與其他技術類企業的“數據共享”協議辯護，稱沒有任何一項協議允許合作方在沒有征得用戶同意情況下獲取用戶信息。



（新華網）