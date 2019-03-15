柯文哲談與李登輝、陳水扁之間的關係

柯文哲接受廣播節目主持人黃暐瀚訪問。(照片：黃暐瀚臉書) 中評社台北3月15日電／將於16日啟程訪問美國的無黨籍台北市長柯文哲今天上午接受廣播節目訪問時自爆，美國有問他“是不是想選總統”，“為何要去見李、扁”。但柯沒有說自己如何回應美國選不選“總統”的問題。至於見李登輝與陳水扁，他說，無關白綠合作。



柯文哲上午接受接受“pop撞新聞”主持人黃暐瀚專訪，被問到為何見李，他說，2013年起，每半年會去看他一次，不管大家喜不喜歡他，他還是一個可敬的對手，厲害角色，他被指黑金、任內出現地方派系，美國人也形容他是日本武士，但去看他滿感傷的，因這4、5年，他真的老了，體力不太好。



柯文哲說，陳水扁比較麻煩，而且去看他，感傷成分多，因為年輕時是扁的支持者，“我是扁友會的”，後來心想怎麼“雞嘴變鴨嘴”，天啊，怎麼變這樣，但跟扁還是有特殊的醫病關係。



柯文哲也大談與陳水扁見面的感觸，他說，曾經有一次去看扁，一副衰樣，好像快要死掉，但後來蘇貞昌跟柯建銘進來，“我第一次看到一個人可以在幾秒內變成另外一個人”，扁馬上變“總統”了，看蘇貞昌、柯建銘時，兩人板凳只坐三分之一。



他說，一個被關在監獄的“總統”，人家說虎死留皮，不管他被整得亂七八糟，以前的部下看他，扁就突然變炯炯有神，柯說，“陳水扁不管我怎麼講他不會罵我”，他還是尊敬醫師和知識分子。



柯文哲說，有人就說，扁明明腦袋有受傷，為何他講政治就頭頭是道。 他認為，只要講到政治，就可以看到另一個陳水扁，不過現在扁已經好很多，雖然他的腦袋有些迴路是有問題，但他一談到政治，完全令人敬佩。