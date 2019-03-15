歐洲議會呼籲暫停土耳其入盟談判

中評社北京3月15日電／歐洲議會13日通過一項決議，呼籲歐洲聯盟正式暫停土耳其加入歐盟的談判。土耳其譴責這項決議，誓言不放棄入盟。



歐洲議會當天以370票贊成、109票反對、143票棄權的表決結果，通過這項不具法律拘束力的決議，建議凍結土耳其入盟談判，理由是土耳其有違反人權和法治的行為；是否凍結將由歐盟各成員國政府最終決定。



德新社解讀，這項決議意在提醒土耳其政府，歐盟自土耳其2016年未遂軍事政變以來的關切。



土耳其外交部當天聲明，歐洲議會通過這項決議恰逢土耳其和歐盟“合力恢復關係”之際。“這一決定對我方而言毫無意義。”



儘管認定決議內容“自相矛盾、存偏見”，土耳其外交部措辭和緩，強調加入歐盟依然是土方的戰略目標。



土耳其1987年申請加入作為歐盟前身的歐洲共同體，1999年獲候選國資格，2005年啟動入盟談判，但談判過程阻礙重重。



歐洲議會議員承認，歐盟有賴於土耳其這個位於歐洲大陸東南側的北大西洋公約組織盟國。另外，歐盟指望土耳其依照雙方2016年達成的協議，阻截敘利亞等中東國家的非法移民進入歐洲。



決議認可土耳其應對非法移民危機方面的“重要作用”，稱它“友好”接收超過350萬名敘利亞難民。



（新華網）