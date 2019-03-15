談民生　李克強：抓住重點和難點

國務院總理李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）15日上午十三屆全國人大二次會議閉幕後，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳會見採訪十三屆全國人大二次會議的中外記者並回答記者提出的問題。李克強表示，我們要在發展經濟的過程當中持續地改善民生，抓住民生的一些重點、難點問題，一件一件去做。



有記者提問說，近幾年中國政府一直在著力改善民生，但是在民生領域也會聽到一些抱怨。明年就要全面建成小康社會了。除了脫貧之外，民生領域我們能有哪些實實在在的期待？政府對解決民生問題究竟是怎麼考慮的？



對此，李克強回應說，民生本身就是天大的事情，要做的事情很多。我們要在發展經濟的過程當中持續地改善民生，抓住民生的一些重點、難點問題，一件一件去做。現在大數據顯示，“一老一小”的問題，就是養老服務、托幼服務有困難。這個確實應該引起我們更高的重視。



他指出，現在中國老齡人口，如果60歲以上算，近2.5億人，65歲以上有1.7億人，6歲以下兒童有上億人，他們的服務問題涉及到絕大多數家庭，但是我們這方面的服務供給是不足的。全面實施兩孩政策以後，托幼難更突出了。養老機構現在能提供的服務，每百人只有三個床位。有的大城市統計，可能要到90歲以後才能等到養老床位。我說這句話的意思是，現在我們即便繼續加大養老機構、多功能幼兒園發展的力度，但還是跟不上需求增長的速度。怎麼辦？我到一些地方去調研，發現已經有好的經驗，就是重點發展社區的養老托幼服務，這樣可以做到就近可及、普惠公平，只要安全可靠，大家是歡迎的。所以，我想還是要創新機制，對接群眾需求，發揮社會力量作用，加大政府扶持力度。比如說，提供公租房，讓那些從事助餐助行、日間照料、康復、老年大學等的社會力量免費使用，還可以給予水電氣的費用減免，可以減稅免稅，因為他們實際上也是幫政府共同解決民生之難。社區工作人員、政府的有關部門要保障公平准入，把主要的力量放在公正監管上，確保這些服務是安全可靠的，對那些違規的要堅決逐出市場，讓老人、孩子、家庭都放心安心。老年人能安度晚年，孩子們有幸福的童年，那就有千家萬戶幸福愉悅的家庭，也可以讓青年人或者中青年人有更多的精力去就業創業。當然，民生方面的問題還很多，我們會抓住重點難點，盡力而為、量力而行去解決。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援記者：海涵 後援實習記者：馮帆）

