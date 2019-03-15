太陽花五周年　蔡正元：韓上大位才能解問題

蔡正元。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月15日電（記者 張嘉文）孫文學校今天舉辦太陽花運動五周年省思座談會，前中國國民黨“立委”蔡正元在會中表示，太陽花運動是一群無恥的人組成的，只敢喊“台獨”卻不敢當兵，要為“台獨”而戰，應該要勇敢拿起槍枝捍衛“台獨”理念，這才是漢子，而要解決太陽花運動遺留的問題，只剩下一招，就是2020拱國民黨高雄市長韓國瑜上大位，把這些人掃到歷史的垃圾堆裡。



今天的座談會，由孫文學校總校長、台大政治學系教授張亞中主持，邀請前國民黨“立委”蔡正元、孫文學校北院院長林定芃、前國民黨文傳會前副主委毛嘉慶、以核養綠公投發起人黃士修、台北市青年聯合會秘書長陳建維等人出席與談。



座談會主要討論太陽花運動對台灣政治、經濟、社會、兩岸的全面影響，台灣社會對太陽花運動有無深切反思，國民黨在太陽花運動中犯下那些錯誤？有檢討嗎？未來兩岸協議，含兩岸和平協議，在程序上應如何處理？台灣的代議民主何去何從，如何落實人民的直接民權及公共參與等等。



蔡正元在會中重砲抨擊，太陽花運動的興起，一開始主要是網路以及綠營媒體，大量散佈錯誤資訊的懶人包，但當時執政的國民黨政府沒有人出來反駁，等到議題到主流媒體時，政府官員也渾然不覺，無人負責理會，反服貿風潮因此而起。馬政府官員只領錢不做事，是太陽花學潮的第一個罪人。