北京時間3月15日凌晨3點16分，得知參議院表決結果後，特朗普第一時間拿起手機，發了一條推特，只有一個單詞：VETO（否決）。 中評社香港3月15日電／環球網15日發表牛彈琴文章，一場大戲開始了，特朗普遭遇上台以來最嚴重挫敗！



（一）



進入2019年，特朗普真是流年不利。年齡又增加了一歲，但牢騷卻是滿屏飛。



尤其是過去一天，一場大戲開始了，特朗普遭遇了上台以來最嚴重的一次挫敗！



這絕不是誇張。



北京時間3月15日凌晨，美國參議院表決，59票贊成，41票反對，推翻了特朗普的國家緊急狀態法令。



這是特朗普的命令第一次被國會參眾兩院否決。



這還是1976年該法案成立以來，第一次總統的緊急狀態法令被國會推翻。



沒有了緊急狀態法令，特朗普就修不了他心心念念的邊境墻。這麼多天的奮鬥，這麼多天的不眠不休，一轉眼都付諸東流。



特朗普緊張地盯著參議院的一舉一動。



他本來還是寄予希望的。因為參議院不同於眾議院，眾議院推翻特朗普法令也就罷了，那裡畢竟是民主黨占多數，但參議院畢竟是特朗普領導的共和黨占多數。



100個席位中，共和黨53席，民主黨47席。



這關係到的，是忠誠還是背叛。



特朗普曾經公開發出呼籲：共和黨人，你們到底是站在人民支持的總統這一邊 ，還是站在那個壞女人——眾議院議長、民主黨人佩洛西一邊。



但最後的結果，也很清楚，12名共和黨參議員選擇了背叛，站到了特朗普的對立面。



至此，特朗普的國家緊急狀態法令，遭到了國會徹底推翻。



被嚴重打臉不說，更關鍵的，影響到特朗普的威望和布局。



特朗普出離憤怒了。



北京時間3月15日凌晨3點16分，得知參議院表決結果後，特朗普第一時間拿起手機，發了一條推特，只有一個單詞：VETO（否決）。



而且，四個字母全部大寫。



透著屏幕，特朗普的憤怒撲面而來。



你們這麼幹，就別怪我不客氣，我必須否決。



半個鐘頭後，可能略略緩了一口氣，特朗普寫了一條較長的推特：



我要對剛通過的法案進行否決，這個民主黨鼓搗的法案將開放邊境、增加我們國家的犯罪、毒品和走私。我感謝所有支持邊境安全和我們極端需要的邊境墻的堅強的共和黨人！



雖然只是一句話，但特朗普的意思也是很明確的：



1，大家不用懷疑，我肯定要行使否決權。



2，民主黨太不負責任，他們想增加犯罪、毒品和走私。



3，投票支持我的，都是堅強的共和黨人。



4，言下之意，那些反叛的共和黨人，你們都是軟蛋、懦夫。



愛憎分明，有話就說，有氣就罵，這就是特朗普。

