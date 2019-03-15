菲律賓40餘名官員涉嫌參與毒品交易

中評社北京3月15日電／菲律賓總統杜特爾特14日說，40餘名地方官員因涉嫌捲入毒品交易被起訴。



杜特爾特當天在南部城市達沃舉行的菲律賓和平與秩序委員會相關會議上公布一份涉嫌參與毒品交易的官員名單，其中包括33名市長、8名副市長。



杜特爾特並未公布這些官員涉嫌參與毒品交易的細節或證據，但強調有關部門已對名單進行過反覆核實，因此他選擇將其公之於眾。



杜特爾特表示，政府還掌握其他官員“涉毒”線索，但這些線索尚需進一步核實，一旦證據確鑿，他將公布相關官員名單。



菲律賓內政和地方政府部當天表示，要以“行為嚴重失當”“妨害公眾利益”及“玩忽職守”對這些地方官員提起訴訟。



據媒體報道，這40餘名因涉嫌參與毒品交易被起訴的地方官員當中，多數人已報名參加將於今年5月舉行的菲律賓地方政府及議會選舉。



菲律賓國內毒品泛濫。杜特爾特自2016年6月就任總統以來，在全國範圍內推動大規模掃毒。據菲緝毒署統計，2016年7月至2019年1月，菲執法部門開展近12萬次掃毒行動，逮捕逾17萬名涉毒犯罪嫌疑人，打死5100多名涉毒犯罪嫌疑人。



杜特爾特表示，他希望在2022年總統任期結束時可以解決菲國內毒品問題。



（新華網）