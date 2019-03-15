會紀嚴明　新風撲面　

中評社北京3月15日電／“因身體不適，本人擬於今天下午到醫院檢查，特請假半天，望批准為謝。”這是十三屆全國人大二次會議期間，四川代表團一名擔任副團長的省領導遞交的請假條。



記者發現，這張副團長的請假條在報請團長簽批之前，至少經歷了4道程序，從代表團有關工作組“收件”開始，相關負責人逐一審核並簽署意見。團長批准後，請假人、起止時間、請假事由等具體內容，還被記入當天的《代表團會風會紀情況報告表》，以傳真的形式向大會秘書處會風會紀監督組報告。



即便是大會安排的代表休息日，外出仍需履行請假手續。記者看到一張“外出請假單”，除承諾遵守相關紀律外，外出事由亦注明：“因兒子在北京工作，正好利用這個時間去他家看看。”



嚴格請假程序是各代表團嚴肅會風會紀的一個有力抓手。本次大會在大會秘書處專設會風會紀監督組，由全國人大常委會秘書長、機關黨組書記、大會副秘書長楊振武任組長。中央紀委國家監委駐全國人大機關紀檢監察組牽頭開展會風會紀監督工作。各代表團團長均為會風會紀第一責任人，指定一名副團長作為分管領導。各代表小組、工作人員小組也都設有會風會紀監督員、聯絡員。



對於首次“跟團”的河北省人大機關紀委副書記張京紅而言，全國兩會紀律之嚴令其印象深刻：“作為河北團會風會紀聯絡員，最明顯的感受就是責任抓得實，不僅團領導逢會必講、以身作則，團裡還明確了11個設區市的市長為會風會紀兼職監督員，負責所在市的會風會紀監督工作。”



開展紀律教育，把紀律和規矩挺在前面，是嚴肅會風會紀的好傳統。據大會秘書處會風會紀監督組工作人員、中央紀委國家監委駐全國人大機關紀檢監察組辦公室主任錢榮彬介紹，各代表團利用全團會、小組會、工作人員會等契機，認真組織代表和工作人員集中學習大會秘書處關於會風會紀的各項規定；利用短信、微信等多種方式持續加強教育和提醒，不斷增強代表和工作人員遵規守紀意識。



節儉辦會是嚴肅會風會紀的重要內容之一。據大會秘書處總務組副組長兼監督員楊瑞雪介紹，總務組對用車事由嚴格把關，並通過技術手段強化監督管理，確保車輛全程可定位、可追蹤、可記錄；在會場布置方面，認真落實各類會議一律不擺放花草的規定，突出莊重樸素；接送站方面，突出簡化高效，明確機場、車站和代表團駐地不舉行任何形式的迎送儀式；駐地均取消禮儀人員，用現場服務員、引導員的優質服務，“讓代表感到新風撲面”。