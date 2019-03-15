基層藍色焦慮要徵召韓國瑜？藍委點頭承認

藍委曾銘宗受訪談徵召韓國瑜問題。(中評社 黃筱筠攝) 藍委沈智慧受訪談徵召韓國瑜問題。(中評社 黃筱筠攝) 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）中國國民黨主席吳敦義昨日接受廣播專訪提到，高雄市長韓國瑜參選2020，“不會對不起高雄”，是否代表吳已經做好徵召韓的準備？國民黨基層現在是否有“藍色焦慮”，國民黨“立委”曾銘宗今日上午受訪說，我們去基層活動，確實會碰到這種情況，會聽到希望推出國民黨最強、最有勝選的人。



眾多韓粉希望高雄市長韓國瑜參選2020，但也有人認為韓應該要把高雄市長“做好做滿”。吳敦義14日接受廣播訪問首度指出，若韓國瑜能當選，服務範圍就不只包括高雄，而是“中華民國”，屆時原來對高雄市的承諾，會讓高雄和整個國家建設合併在一起，兩者相加“日增月漲”，“不會對不起高雄”



曾銘宗表示，國民黨希望徵選出最強的人，現在大家最討厭民進黨，希望國民黨執政，能夠拼經濟，不要拼政治。希望黨內有公開、透明機制徵選出最強的候選人，他都支持。



這是否代表吳敦義在拱韓國瑜參選2020？國民黨“立委”沈智慧今天受訪說，對於2020我們有提名辦法，也在中常會通過，會有一定流程。



她也說，我們曾經在中常會討論過“韓流效應”，我們會在提名前，“如果民調還有空間，希望是最強者出線”，吳主席應是按照中常會討論內容做出表達。