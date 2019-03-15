AIT拜訪高雄市政府　葉匡時：與訪美無關

AIT高雄辦事分處長歐雨修（Matthew O＇Connor）上午10時拜訪高雄市副市長葉匡時。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月15日電（記者 高易伸）美國在台協會（AIT）高雄辦事分處長歐雨修（Matthew O＇Connor）上午10時拜訪高雄市副市長葉匡時，雙方閉門會談近40分鐘。由於葉負責韓國瑜訪美行程，這次拜會AIT也顯得低調。



葉匡時會接受中評社訪問是否韓國瑜演講方向與題目已定？



葉說，詳細題目尚未確定，這一階段容我們先保留，但主要是美方比較關心台灣現在新的民意以及兩岸關係的發展等等。葉也解釋，這次拜會主要聚焦高雄未來經濟與文化上跟美方的交流層次，跟韓國瑜市長訪美沒有關係。



中國國民黨高雄市長韓國瑜4月10日至18日將出訪美國，先後赴美東波士頓哈佛大學及美西史丹佛大學演講。媒體上午詢問葉匡時AIT今日拜訪是否談及韓訪美細節？韓定調此行為“學術、招商”之旅，但距離2020大選時機敏感，且他呼聲又最高？



葉匡時說，這次AIT來拜會主要是想了解高雄未來的經濟發展方向，以及經貿、雙語教育等其他有無可交流互動的，包括即將要舉辦的全球港灣城市論壇等，美國也會希望邀請一些港灣城市參與論壇，主要都是在經濟、文化交流層次，跟這次訪美無關。



媒體問，美國在台協會有協助安排行程嗎？



葉匡時表示，韓國瑜訪美行程主要是透過哈佛大學、史丹佛大學及全球科技玉山協會的安排，基本上我們也知會台灣（駐美）各地代表，當然我們也知會美國在台協會AIT，這些他們都清楚。



韓國瑜訪美將進行兩場學術演講，是否不對外開放？目前有設定演講方向與題目嗎？



葉匡時說，對！因為這是小型、封閉式的。根據美主辦方表示，大約在座就1、200人，都是哈佛與史丹佛大學的師生。至於詳細題目我們尚未確定，這一階段容我們先保留，但主要是美方比較關心台灣現在新的民意以及兩岸關係的發展等等。



美國在台協會高雄辦事分處拜訪市政府，但這次更顯低調。韓國瑜民氣高漲不墜，美方也加強聯繫力道。