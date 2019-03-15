李克強：中美關係之大趨勢不會變！

李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）國務院總理李克強在今天上午就中美關係回答提問時表示，中美關係在曲折中前行、繼續前行這個大趨勢是不會、也不應該改變的。想人為地把這兩大經濟體隔開，那是不現實的，也是不可能的。相信中美兩國人民是有智慧、有能力來進行化解管控的，去推動符合世界潮流的中美關係保持穩定並且向著健康的方向發展。



記者:過去幾個月關於中美關係的報道多數集中在貿易，以及中美兩國是否能達成有關協議上，或者是集中在關於技術的問題上。美國告誡其他國家，不要使用中國的電信設備，因為這可能被用來對其進行監視。似乎，中美建交40年以來，現在兩國關係當中的猜疑和競爭比以往任何時候都嚴重。總理先生，我想問您的問題是，您如何看待現在的中美關係，您對中美關係未來的走向持何看法？您能否簡單談及目前中美面臨的一些具體的衝突點？比如貿易問題，什麼樣的貿易協議中方可以接受，什麼樣的不能接受？在技術問題上，中國政府是否會迫使中國的有關企業幫助其監視他國？



李克強:你對背景的描述和提出的問題都比較多，我自己做了一個歸納，就是到底中美關係現在怎麼樣，未來怎麼走？



我認為，中美建交40年來，兩國關係可以說是一直向前，取得了豐碩成果。在這個過程當中曲折不斷、風雲變幻，但是向前走的大趨勢沒有改變。因為中美兩國之間有著廣泛的共同利益，我們的共同利益是遠大於分歧的。中美之間保持穩定的雙邊關係，不僅有利於雙方，也有利於世界。我認為，在曲折中前行、繼續前行這個大趨勢是不會、也不應該改變的。



當然，中美關係保持總體穩定的同時，一些矛盾糾紛也經常突出地表現出來。一段時間以來，表現比較突出的是中美經貿摩擦，但是中美雙方磋商一直沒有停。在去年二十國集團領導人峰會期間，兩國元首達成了重要共識，現在雙方的磋商還在繼續進行。我們希望磋商能有成果，能夠實現互利雙贏。我相信，這也是世界的期待。



中美作為兩大經濟體，經過幾十年來的發展、合作，可以說已是你中有我、我中有你，想人為地把這兩大經濟體隔開，那是不現實的，也是不可能的。我們還是應該本著合作比對抗好，相互尊重、平等互利這個原則去推動中美關係，包括經貿關係的發展，這樣可以使兩國人民從中受惠。對於矛盾和分歧，我們相信，中美兩國人民是有智慧、有能力來進行化解管控的，去推動符合世界潮流的中美關係保持穩定並且向著健康的方向發展。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援記者：秦正陽 實習記者：胡振華）

