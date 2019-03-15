美眾議院通過決議呼籲公開“通俄”調查報告　

中評社北京3月15日電／美國國會眾議院14日投票通過一項決議，呼籲司法部在特別檢察官羅伯特·米勒主持的“通俄”調查結束後，公開最終調查報告。



這項決議以420票贊成、0票反對的表決結果獲得通過，但該決議並不具備約束力，旨在向督導米勒調查的司法部長威廉·巴爾施壓。



眾議院情報委員會主席、民主黨人亞當·希夫在表決開始時表示，國會絕對不會接受有人試圖隱藏報告或調查發現。



米勒於2017年5月被任命為特別檢察官，主持調查2016年美國總統選舉期間特朗普競選團隊是否同俄羅斯方面“勾結”、特朗普是否曾妨礙司法等問題。



截至目前，米勒團隊已起訴了超過30個美國或他國個人和實體，數名特朗普前競選團隊成員已認罪或被定罪，但已知罪名不涉及“勾結”指控。



據美國媒體近期報道，有跡象顯示，米勒調查已接近尾聲。但米勒團隊從未就相關報道予以確認。



按照美國司法部規定，司法部長須在特別檢察官完成調查後向國會相關委員會成員進行通報，但是否公開調查報告以及公開多少取決於司法部長。巴爾年初出席提名聽證會時沒有承諾會在米勒結束調查後將其調查報告全部公開，這一態度招致民主黨不滿。



特朗普長期指責“通俄”調查是一場政治“獵巫”。俄羅斯也一直否認干預2016年美國總統選舉。



（新華網）