多國可能削減訂單　美媒：波音停飛成本剛開始　

中評社北京3月15日電／美國總統特朗普終於坐不住了。當地時間13日下午，特朗普宣布，美國聯邦航空局（FAA）已經發布緊急命令，停飛所有波音737 MAX 8和737 MAX 9飛機，其他國家的737 MAX飛機也不能夠飛經美國空域。《華盛頓郵報》說，如果考慮到去年底上任的美國代理防長沙納漢就是特朗普從波音公司的高管中選拔的，那麼做出這個決定對總統來說更是非常不容易。連日來，這家素來與美國政府有著深厚關係的“金牌企業”，似乎正陷入全球信任危機的黑洞。14日，埃塞俄比亞航空公司已將墜毀的波音737 MAX 8航班黑匣子運抵巴黎的空難調查分析機構；日本、新西蘭、阿聯酋、越南等成為最新加入停飛波音737 MAX行列的國家；這款客機原本將進行的交付據報道也已經被“實際凍結”。“對波音來說，停飛的成本才剛剛開始”，美國國家公共廣播電台（NPR）14日稱，大約370架737 MAX飛機在世界各地停飛，“每天的閑置成本就至少高達數百萬美元”。



彭博社14日報道稱，印尼獅航宣布削減737 MAX飛機的剩餘訂單，並表示可能會改變供應商。與此同時，正在非洲訪問的法國總統馬克龍聲稱，中國和埃塞俄比亞“將購買更多的空客飛機”。另據報道，肯尼亞航空公司正在審查購買737 MAX的建議，可能轉為購買空客的A320。越南航空上個月剛剛增加了737 MAX的訂單，14日他們表示這批訂單可能會取消。韓國本來從今年5月要啟用737 MAX飛機，現在宣布在安全問題得到保障之前，不會啟用。



彭博社14日公布了波音公司2018年四季度積壓的未交付訂單：在總共5980架訂單中，有24架747，88架737 NG，111架767，460架777，622架787，最多的還是737 MAX，多達4675架。報道稱，全球停飛將導致暫停交貨，直到修復安裝和認證。分析師評估稱，僅延遲交貨的存庫成本，波音每月就要支付18億美元。還有分析稱，若所有未交付訂單遭到取消，波音損失將超5000億美元。

蒂爾集團的航空分析師阿布拉菲亞說，波音737的基本布局已經存在了半個世紀，相信波音公司能夠找到一個快速有序的解決方案，但這有可能要花費數十億美元。法新社稱，停飛還不至於影響國際航運，因為涉及的客機一共370架左右，在全球一共1.8萬架載客100人以上的客機中比例很小。



“對波音來說，停飛的成本才剛剛開始”，美國國家公共廣播電台（NPR）14日稱，挪威航空公司已經向波音索賠。報道稱，如果737 MAX從現在起暫停交付，那麼兩個月就可能使波音公司損失50億美元，“當然，波音公司可以負擔得起。他們去年的收入超過1000億美元”。專家同時指出，波音飛機的80%是由供應鏈完成的，比如製造發動機、座椅、起落架和機身，這條裝配線涉及成千上萬的工作崗位和數百家公司。因此波音此次危機的漣漪效應可能會傷害波音在美國和全球的供應商。



《航空知識》雜誌主編王亞男14日接受《環球時報》記者採訪時表示：“從以往的經驗看，737 MAX飛機何時才能重新飛行，很大程度上取決於此次埃航空難事故的初步調查報告何時公布。波音說要修復技術漏洞，這一點是遠遠不夠的，波音還需要配合調查機構搞清事故原因，讓公眾對修復後的機型有信心。而要真正取信市場、消除人們心中的陰影，恐怕還需要很長一段時間。”



（環球時報）