人權組織痛批美人權報告：完全服務於美國

中評社北京3月15日電／外媒稱，美國國務卿蓬佩奧在年度人權報告的序言中指出，美國的政策是：如果對美國利益有利，那麼不論其人權狀況如何，美國都會與之保持接觸。這種說法遭到了人權組織的批評。



據美國《華爾街日報》網站3月13日報道，國際特赦組織稱，蓬佩奧論述的政策“令人震驚”。它在聲明中指出：“這種說法發出的信號是：美國不介意人權問題，並且會原諒或忘記哪怕是最殘暴的侵犯人權行為。”



另據法新社3月13日報道，美國發布的年度全球人權報告所做的總結力圖表明每個國家的狀況。但它也借機傳遞了一些信息，這些信息有時只是象徵性的，但充分說明了美國政府的方針。



報道稱，今年，觀察家們忽略了一個小小的語義變化，如敘利亞的戈蘭高地不再被看成是“被以色列占領”的領土，而是受其“控制”。過去屬於“以色列和被占領土”的區劃在去年就已經被重新介紹為“以色列、戈蘭高地、約旦河西岸和加沙地帶”。



報道表示，鑒於特朗普政府對以色列經得住任何考驗的支持，在被問及這些遠非無足輕重的變化時，美國一位官員稱，“有關這些領土以及協商解決必要性的政策不會有改變”。該官員認為這只是一個普通的“地理描述”，而不是“法律描述”。



然而，來自非政府組織“人權第一”組織的羅布·貝爾申斯基遺憾地表示，該報告以及蓬佩奧的講話“凸顯了在涉及支持和保護人權時特朗普政府的兩種標準、兩種措施”。



國際特赦組織認為：“美國國務院對全球人權狀況的官方評估，與特朗普政府拒絕把它當成對外政策的重點，這兩者之間的巨大差距令人憤慨。”



此外，據俄新社3月13日報道，俄聯邦委員會國際事務委員會成員奧列格·莫羅佐夫13日表示，美國一邊講述克里米亞人權遭到破壞的“恐怖故事”，一邊對俄羅斯發動混合戰。克里米亞半島與俄所有地區一樣，依照俄聯邦法律和憲法存在。



報道稱，美國國務院13日發表年度人權報告，華盛頓列舉數起刑訊、劫持和非法逮捕事件，再次指責俄破壞克里米亞人權。



莫羅佐夫指出：“謊話越駭人聽聞，就越有人相信。這道菜是美國人按照德國二戰時期的宣傳部長約瑟夫·戈培爾的配方，為應當會相信反俄恐怖故事的昏庸西方人烹制的。他們不會思考。”



他表示，克里米亞和塞瓦斯托波爾與其他俄聯邦主體一樣，“依照俄聯邦法律和憲法存在”。莫羅佐夫強調，“因此這種言論是美國對俄發動混合戰的一部分”。



（參考消息網）